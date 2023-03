Speváčka Katka Talanová patrí medzi silné hráčky. Intrigy sú jej cudzie a vie uznať krásu a výnimočnosť všetkých dievčat. Je to skrátka sebavedomá baba, ktorá si uvedomuje vlastné kvality. Jej zbraňou je úprimný záujem a to, že svoju náklonnosť k Tomášovi vôbec neskrýva. Hneď v úvodnej časti vytiahla tromf a Tomášovi zaspievala pieseň, ktorú pre neho sama zložila. Či to bol správny ťah, ukáže sa už čoskoro v ďalšej časti šou.

Pracuje na tom, aby si ju Tomáš všimol

Na začiatku druhej časti sa moderátor Krištof Králik prihovoril dievčatám otázkou: "Ktorá z vás ho chce najviac?" Dievčatá si pomedzi salvy smiechu rypli aj do Katky, vraj je do Tomáša najviac zamilovaná. Katkin záujem o Tomáša zhodnotila Diana takto: "Niektoré baby prejavujú možno tú dychtivosť viacej, jednou z tých dievčat je Katka, asi aj Marcela..." Ak niekto čakal, že Katka sa bude takýmto vyjadrenia brániť, bol na omyle: "Ja už pracujem na tom, aby si ma Tomáško všimol."

Aj vypadnutá Lívia zhodnotila Katkino pôsobenie v šou: "Zdá sa mi, že Katka k Tomášovi možno aj nejaké city prechováva, možno väčšie ako ostatné." Vracia sa aj ku Katkinmu spevu: "Určite ju to zasiahlo, pretože sa jej 3 minúty pozeral do očí."