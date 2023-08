Moderátor Marcel Forgáč (51) už dlhé roky zabáva divákov nielen v rádiu, ale aj v televízii. No kým na obrazovkách či v éteri pôsobí bezstarostne, v súkromí to také ružové dlhšie obdobie nemal. S bývalou manželkou Adrianou, s ktorou bol 32 rokov, sa len nedávno rozviedli. V júli 2023 súd ich zväzok oficiálne ukončil a dnes idú obaja vlastnou cestou.

To, že ich vzťah skrachoval, sa prevalilo v máji 2021. Vtedy boli s Adrianou od seba už 15 mesiacov. „Rozhodla sa tak manželka,“ priznal vtedy moderátor. Odvtedy uplynuli celé 2 roky a k rozvodu napokon prišlo tento rok v júli. Forgáč aj s manželkou vošli do súdnej siene krátko po 10. hodine predpoludním a strávili tam približne 25 minút. Potom po pár minútach čakania do nej vošli opäť, aby si vypočuli verdikt, že sú oficiálne rozvedení. Dvojica vraj podľa informácií denníka PLUS JEDEN DEŇ odchádzala zo súdu s úsmevom na tvári.

Moderátor Marcel Forgáč na súde v Bratislave, kvôli rozvodu s manželkou Adrianou. Zdroj: EMIL VAŠKO

Forgáč ale neplače doma do vankúša a dokonca začal znovu randiť! Denníku PLUS JEDEN DEŇ sa podarilo zistiť, v živote moderátora je nová žena. Krásna brunetka, odborníčka na právo a dane a predsedkyňa daňového výboru Americkej obchodnej komory, Christiana (50).

Len pár minút pred zverejnením článku vyšiel von s touto informáciou aj týždenník Plus SEDEM DNÍ, kde síce napísali, že moderátor má novú známosť, no bez jej identity. Denníku PLUS JEDEN DEŇ sa to podarilo zistiť už vo štvrtok. ,,Áno, mám novú známosť, stretávame sa," priznal pre PLUS JEDEN DEŇ Forgáč.

,,Stretli sme sa a zoznámili sme sa už dávnejšie na jednom podujatí. Nechce sa mi veľmi o tom rozprávať, lebo sme spolu veľmi krátko a partnerka je úplne mimo brandže," priznal. Denník ďalej zistil, že Christiana má z predchádzajúceho vzťahu dve deti, syna a dcéru a s Marcelom sú spolu niekoľko mesiacov.