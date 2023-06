Všetci sú na to zvedaví! Dnes je totiž výnimočný deň, keď bude naša pani prezidentka dostávať darčeky od blízkych a aj od svojho partnera Juraja Rizmana, s ktorým tvoria pár už nejaký ten rôčik. Päťdesiatka je podľa mnohých skvelá príležitosť na to, aby Juraj položil Zuzane otázku: „Vezmeš si ma?“ Nový čas pre ženy sa prezidentky spýtal, či by sa ešte raz vydala, keďže už raz vydatá bola a manželstvo skončilo rozvodom v roku 2018.

A ona EXKLUZÍVNE pre najčítanejší ženský týždenník odpovedala toto: „Obaja to pripúšťame, zároveň to však nie je na programe dňa. To, čo prežívame, je krásne a vďačím za to, že sa máme, lebo nie je jednoduché stretnúť vo veku po štyridsiatke človeka, ktorý vám je blízky a je vám oporou.“ Zdá sa teda, že šanca na to, že im zazvonia svadobné zvony je veľká a keďže Zuzana Čaputová v ďalších prezidentských voľbách kandidovať nebude, zrejme chce byť so svojím Jurajom častejšie než doteraz.

