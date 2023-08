Obaja sú temperamentné typy, obaja sú talentovaní, obaja sú žiadaní. Posledné roky, odkedy sa im narodili deti, však Nela, šla trochu do úzadia. Teraz však postupne začína „obsadzovať“ seriály viac a viac. Filip tiež zarába na všetky strany. Snaží sa, aby sa jeho rodina mala dobre a nič jej nechýbalo. Lenže to si žiada čas. Preto, keď večer prichádza domov, je unavený a málokedy mu je extra do reči.

„Aj keď sme obaja veľmi výreční, doma sa veľmi nerozprávame. Je to tým, že sme celé dni medzi ľuďmi a večer cielene vypíname,“ povedala Nela. Ak sme k nim teda nainštalovali skrytú kameru, zrejme by sme videli iba to, že obaja spokojne mlčia. A prečo spokojne? „Lebo u nás nejde o tichú domácnosť v tom negatívnom zmysle slova. Nie je to o tom, že by sme sa pohádali a nerozprávali. Čo treba povedať, si však vždy povieme a neignorujeme sa,“ tvrdí krásna herečka. Podľa jej slov možno povedať, že ich vzťah teda nie je ideálny, ale normálny. Alebo skôr taký, ako vo väčšine domácností, v ktorých majú malé deti a rodičia chodia domov uťahaní z práce.