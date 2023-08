V rámci otváracieho ceremoniálu na filmovom festivale Art Film Fest si Zdena Studenková (69) prebrala významné ocenenie a zaspomínala na neľahké zážitky z filmovačiek. A nielen to, píše Život.

Aby toho nebolo málo, o neočakávané momenty sa jej na pľaci zvykol postarať aj bývalý manžel, nebohý režisér Stanislav Párnický (†77). Práve toho

Zdena počas návštevy košického Art Film Festu nezabudla spomenúť svojho bývalého manžela, nebohého režiséra Stanislava Párnického (†77). „Musím sa priznať, že televízne filmy, ktoré som natočila so svojím bývalým mužom Stanom Párnickým, boli vždy nesmierne náročné. On mal svoj svet, a keď mal nejakú predstavu, tak za ňou šiel. Skrátka sme točili scénu, zavrel pár báb do drevenej chalupy, polial ju benzínom, zapálil a my sme čakali… Medzitým už padali trámy aj s ohňom a on ešte stále nedal povel akcia. Až keď ho dal, vybehli sme odtiaľ a vtedy sa to celé zrútilo. To boli naozaj situácie, ktoré boli veľmi ťažké,“ otvorene priznala herečka a svojou úprimnosťou možno aj mnohých prekvapila.

Pamätníci aj dnes spomínajú, že práve vďaka Párnickému vyrástla z krásnej mladej herečky hotová umelkyňa. Nečudo, že režisér svoje výchovno-vzdelávacie schopnosti naplno prejavil aj ako pedagóg na VŠMU. Podľa jeho študentov bol výnimočný, pretože sa ich nesnažil formovať na svoj obraz, ale rozvíjal ich individuálnu osobnosť. Okrem mnohých výborných režisérov sa mu podarilo vyformovať niekoľkých výnimočných hercov.

K nim patrí aj Zdena. Vzťah medzi nimi sa začal rodiť na prelome 70. a 80. rokov minulého storočia. V roku 1982 do ich života pribudla spoločná dcéra Simona. Manželstvo im vydržalo štrnásť rokov a rozpadlo sa, pretože podľa herečkiných slov v jej živote niečo chýbalo.

„Režisér Stano Párnický je slušný, vzdelaný a múdry človek. Žiadne veľké vzrušenie v živote, ale veľmi veľa som sa od neho naučila. Ale zrazu som prišla na to, že potrebujem citovo investovať do niečoho iného,“ povedala Zdena kedysi pre iDnes.cz. Hereckú divu skrátka spoločný zväzok s mužom starším o deväť rokov dostatočne nenapĺňal. „Odrazu som mala pocit, že pri ňom veľmi rýchlo starnem a… Odišla som do iného vzťahu.“ >>>