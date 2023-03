Požiar v Banskej Štiavnici zachvátil okrem budovy obľúbenej turistickej atrakcie Banky lásky aj Základnú umeleckú školu, mineralogické múzeum Berggericht, či Ústredný banský archív. Situáciu mimoriadne ťažko prežívali najmä obyvatelia mesta, medzi nimi aj speváčka Zdenka Predná, o čom informoval aj potrál Plus JEDEN DEŇ.

Banka lásky v Banskej Štiavnici. Zdroj: TASR

,,Ďakujem všetkým, čo pomáhali. Stretli sme cestou hasičov, ktorí práve skončili. Dosť sa ma to dotklo, boli úplne vyčerpaní po tejto náročnej 12-hodinovke. My sme dnes mali šťastie v tomto nešťastí. Keby fúkal vietor opačným smerom... Neviem, ako by to dopadlo. Ďakujem za všetky vaše správy, sme v poriadku," odkázala speváčka fanúšikom na instagrame.