Niekdajší hokejový búrlivák Žigmund Pálffy (50) dnes žije umierneným rodinným životom. Skrotený a v elegantnom obleku sa v máji 2023 objavil na svadbe syna Denisa Hudeca (29) a jeho priateľky Denisy, píše PLUS 7 DNÍ. Žigovo nemanželské dieťa objavil týždenník PLUS 7 DNÍ v roku 2006, no k synovi sa vtedy Pálffy nepriznával.

Cestu k sebe si našli až pred pár rokmi, keď otec pozval syna na oslavu svojich narodenín. „Už som nad tým nerozmýšľal, ale každý mi hovoril, že raz to príde. Že sa ozve,“ povedal redakcii vtedy Denis.

Vráťme sa na začiatok deväťdesiatych rokov. Talentovaný, vtedy nie príliš známy Žigmund Pálffy prežil v Trenčíne krátky románik so svojou fanúšičkou. Takže tehotenstvo zaskočilo oboch rovnako. „Najprv rozprával, že to určite nie je jeho. Potom mi začal v Bratislave vybavovať, aby som si dieťa dala zobrať. Neskôr tvrdil, že mi kúpi byt, len aby som to nikomu nepovedala,“ priznala pre redakciu PLUS 7 DNÍ plavovlasá Zuzana, keď ju v roku 2006 objavili v Trenčianskych Stankovciach.

V malej dedine žila s manželom Igorom, ktorý dal jej prvorodenému svoje priezvisko, a ich spoločnými deťmi. Aby Žigo uznal syna za svojho, o to jemná blondínka bojovala na súde. Dlhých osem rokov. K určeniu otcovstva, ako priznala, nikdy nedošlo - krvným testom sa vraj hokejová hviezda dokázala úspešne vyhýbať. >>>