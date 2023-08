Keď tento herec začal chodiť do školy, prejavila sa u neho dyslexia. Čo to je? Ide o špecifickú poruchu čítania, ktorá sa prejavuje ťažkosťami pri učení. Človek ju „dostane do vienka“ už pri narodení a v podstate sa jej nezbaví do konca života. Pri učení musí mať niekoho, kto mu pomáha. Napriek tomu si Tom Cruise (61) vždy poradil, veď ako ostrieľaný herec si v živote naštudoval množstvo scenárov. Na základnej škole mal však pre dyslexiu veľké problémy, a preto vynikal najmä v športe, z ostatných predmetov nemal dobré známky.

Nemal skutočný domov

Ani neustále sťahovanie mu asi nepomáhalo sústrediť sa na učenie a čítanie. S rodičmi totiž žili kočovne a celkom často menili bydlisko. Nič to však nemenilo na veci, že Tom v jednom momente zatúžil stať sa hercom. Po skončení strednej školy v roku 1980 začal chodiť na konkurzy. V roku 1986 dostal ponuku hrať vo filme Top Gun a odvtedy je z neho idol – najprv pubertiačok, no neskôr mu padali k nohám aj zrelé ženy. Hercovi a producentovi sa však stali osudnými tri ženy: Mimi Rogers, Nicole Kidman a Katie Holmes. Dnes sú z nich už exmanželky. ■

Viete, že...

... s každou manželkou sa Tom rozviedol, keď mala 33 rokov, a každá z jeho manželiek bola o 11 rokov mladšia než tá predchádzajúca? Mimi je ročník 1956, Nicol 1967 a Katie 1978.