Moderátorka Zlatica Švajdová Puškárová sa pravidelne prihovára zo Záhorskej Bystrice divákom na celom Slovensku. Už pár rokov je stálicou televízie Markíza a musíme uznať, že sympatická blondínka starne do krásy. Štyridsaťtriročnej rodáčke z Trnavy by málokto tipoval jej vek. A to aj napriek tomu, že je z nej dvojnásobná mama. Srší totiž dobrou náladou a jej úsmev prinúti usmievať sa aj vás.