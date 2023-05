Televízia Markíza pri príležitosti korunovácie Karola III. pripravila špeciálnu reláciu so Zlaticou Puškárovou, ktorá sa koncom pracovného týždňa prihovorila divákom priamo zo štúdia, aby si túto udalosť nenechali ujsť, píše Wanda.

Zlatica je na obrazovkách vždy dokonale nahodená. Niekedy však diváci vidia aj to, čo by nemali. Mnohých viac ako avizovaná korunovácia upútal iný detail. Zlatici sa totiž pod bledomodrými šatami črtalo bruško. A viacerí kontaktovali portál Topky.sk o svojom presvedčení, že moderátorka je opäť tehotná.

Všimli si to aj fanúšikovia na sociálnych sieťach. "Ona je tehotná?" "Čaká tretie? Tajnostkárka," "Tiež hneď, že tehotná?? Ale asi len dobrý obed za sebou," zhodli sa viacerí komentujúci pod videom.

Portál Topky.sk Zlaticu v tejto veci kontaktoval a tá priznala ako to v skutočnosti je. „Určite nie som tehotná. To je taký lom svetla, ktorý skresľuje,” vyjadrila sa so smiechom pre Topky.sk.

Anketa Vyzerá to podľa vás ako tehotenské bruško? Áno 64% Nie 36% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

