Beyoncé (41): Obvinená z bosoráctva

Pred piatimi rokmi ju bubeníčka Bey Kimberly Thompson obvinila z čarodejníctva. V dávnej minulosti by ju za bosoráctvo upálili, dnes by za ňou ľudia chodili skôr po rady. Nuž, nejaká pravda by na tom mohla byť. Veď si úprimne povedzme – je slávna, bohatá, uznávaná a zub času sa na nej zatiaľ nijako nepodpísal. Dokonca vyzerá ešte lepšie, než keď začínala svoju kariéru. Bubeníčka vraj Beyoncé videla, ako praktizuje bizarné rituály. Údajne zavraždila jej mačku, aby ju obetovala a praktizovala okultizmus.