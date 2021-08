Režisérka Zuzana Marianková, producentka Wanda Adamík Hrycová a koproducenti Petra Polnišová a Juraj Brocka uviedli do kín nový film Známi neznámi, ktorý sa vo svete teší veľkej obľube a už má na konte 23 rôznokrajných verzií. Snímka je sladko horká komédia, ktorá ukazuje príbeh siedmich priateľov oslavujúcich príchod Nového roka. Pri tejto príležitosti sa rozhodnú hrať čudnú hru, ktorá môže odhaliť viac, než by si želali. Na povrch vyplávajú tajomstvá, ktoré mali ostať ukryté. Na mieste je otázka, koľko toho skutočne viete o svojich priateľoch? A ostali by ste priateľmi, aj keby ste o nich zistili tie najtemnejšie tajomstvá? Stačil by na to len jeden jediný večer...

Herci Tomáš Maštalír, Táňa Pauhofová, Sväťo Malachovský a Petra Polnišová vyložili karty na stôl a prezradili, či by sa dali na takú hru, ako ich postavy vo filme, aký majú názor na virtuálny svet a Petra odhalila aj to, aký má pocti z postavenia koproducentky filmu. A čo vy, dali by ste sa nahovoriť na takú hru, ako hrajú priatelia vo filme?

Premiéra filmu Známi Neznámi v bratislavskom Bory Mall. Zdroj: MATEJ KALINA

Tomáš Maštalír - Dan, plastický chirurg

Tomáš Maštalír ako plastický chirurg Dan Zdroj: Známi neznámi

Film odhaľuje tajomstvá z telefónu - keby vám v reálnom živote, niekto povedal "daj svoj telefón na stôl a prečítaj každú správu nahlas a každý hovor prijmi cez hlasný odposluch", mali by ste odvahu urobiť to?

A vy? Myslím si, že ten telefón plní úlohu nejakého súkromného zariadenia, kde keď s niekým komunikujete, tak komunikujete s vedomím, že tá komunikácia prebieha len medzi vami dvoma. Nie je to určené pre niekoho druhého. Takisto, keď sa chcete s niekým porozprávať súkromne, hoci aj s nejakým kolegom, tak počkáte možno na obednú pauzu, kedy môžete ísť spolu len vy dvaja na kávu. Čiže nie je to žiadna veda, že nechceme ukazovať to, čo je v telefónoch, pretože takisto, keď sa chcete s niekým súkromne porozprávať na káve, tiež nechcete, aby to počula celá kaviareň a všetci vaši kolegovia z práce. Je to úplne normálne. Nemyslím, že by sa z toho malo robiť niečo extra mimoriadne. Áno, plní to úlohu súkromného zariadenia tak, ako keď si píšete denník, tak tiež ho nepíšete s tým, že ho dáte všetkým prečítať.

Považujete sa za tajnostkára?

Nie som nejaký extra zdieľny človek, čo sa súkromia týka. To už asi aj vaša novinárska obec pochopila. (Úsmev.) Čiže nie som takýto extrovert, ktorý by rád zdieľal súkromie.

Novinárska premiéra filmu "Známi neznámi" v Bratislave. Na snímke Tomáš Maštalír. Zdroj: EMIL VAŠKO

Ako vnímate virtuálny svet a svet sociálnych médií?

Zatiaľ nevlastním žiaden účet na žiadnych sociálnych sieťach, takže to asi hovorí za všetko. Nepraktizujem to.

Vaša postava vo filme je povolaním plastický chirurg. Viete si predstaviť, že vás to živilo aj v reálnom živote?

Neviem si predstaviť, že by som robil čokoľvek iné ako herectvo, ale ak by som nemohol robiť herectvo, asi by som sa musel nejako zariadiť. Ktovie, kde inde by som skončil. (Úsmev.)