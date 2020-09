Zuzana Belohorcová žila dlhé roky so svojou rodinou na Miami. Len nedávno sa však rozhodli pre zmenu a presťahovali sa do Španielska. Sama priznala, že to je pre ich rodinu takto lepšie i keď jej bude Florida chýbať.

Zuzana Belohorcová sa aj s rodinou presťahovala zo slnkom zaliateho Miami do španielska. Tvrdí, že zimu neznáša... Zdroj: Instagram Z.B.