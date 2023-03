Filmová Zuzana z filmov Fontána pre Zuzanu, Eva Vejmělková, prednedávnom oslávila 54-té narodeniny. Okrem trilógie Fontána pre Zuzanu zažiarila aj v komédii Jak básníkům chutná život, v ktorom stvárnila Píšťalku. Jej kariéru odštartoval sám režisér Dušan Rapoš (69) keď si ju kedysi všimol ako študentku ostravského konzervatória. Následne ju obsadil do dnes už kultového filmu Fontána pre Zuzanu.

Zdroj: Reprofoto/Jak básníkům chutná život

Toto ich stretnutie bolo nakoniec osudové pre oboch. Zaľúbili sa do seba, no v tom čase im množstvo ľudí nefandilo. Dušan Rapoš je od nej o šestnásť rokov starší, a keď sa spoznali, mal 32 rokov a bol rozvedený. Manželstvo uzavreli po pätnástich rokoch vzťahu a to v roku 2000 dokonca až v ďalekom Las Vegas. Majú spolu dve dcérky, staršia Tara študuje medicínu a mladšia Rita je študentkou gymnázia.

Zdroj: Peter Brenkus

Z Evy je dnes aj uznávaná psychologička. Psychológiu vyštudovala na Univerzite Palackého v Olomouci. Ale herectvo nezavesila úplne na klinec. Jej manžel ju naposledy obsadil do filmu Ženská pomsta o podvádzanej žene. Eva je naozaj všestranne nadaná, napísala dokonca aj knihu poviedok i libreto k rockovej opere svojho manžela s názvom Petr a Lucie. Je vidno, že sú z manželom stále zamilovaní a šťastní. Mama dvoch dcér doslova žiari a vyzerá skvelo.