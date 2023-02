Nie je žiadnym tajomstvom, že Zuzana Plačková prešla viacerými úpravami, píše Wanda. "Robili mi rekonštrukciu nosa, ale hlavne mi konečne vyrovnal a spriechodnil prepážky, lebo ma to trápilo už veľmi dlho, no nikto doteraz mi to pri plastike nosa neurobil! Taktiež som sa zbavila dvojitej brady, tuku v lícach, rozpustenie kyseliny hyalurónovej v perách a na záver výplň mimických vrások vlastným tukom," priznala v októbri 2020 Plačková, ktorá sa plastiku tváre vysolila 33-tisíc eur. Vtedy sa zverila do rúk vychýreného ukrajinského chirurga Maxima Ivanchuka. A pre akú zmenu sa rozhodla najnovšie? Čítajte na ďalšej strane.

