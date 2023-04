Najúspešnejšia slovenská influencerka je na výslní už nejaký ten rok. Jedna z vecí, ktorou sa niekdajšia hviezdička reality šou Hotel Paradise preslávila, boli obrovské silikóny. Chcela ich mať najväčšie v rámci Česka a Slovenska, no také bomby sa nevyrábali a musela si ich nechať urobiť na mieru. To bolo pred desiatimi rokmi a mnohí sa čudovali, že chce ísť do tak veľkých pŕs, keďže je to pre telo veľká záťaž. V tom čase sa tiež vyjadrila, že silikóny chce mať tak 10 rokov a potom by chcela mať rodinu a dieťa. Tiež sa chcela za ten čas vypracovať a niekam sa dostať, aby potom už megaprsia nepotrebovala.

Zuzana Strausz Plačková mala v minulosti poriadne veľké prsia. Zdroj: TV JOJ

Nuž to sa jej behom tých desiatich rokov skutočne podarilo. Je najúspešnejšou a najlepšie zarábajúcou slovenskou influencerkou. Je šťastne vydatá, vo svete sociálnych sietí sa darí aj jej manželovi a založili si aj rodinu. Minulý rok sa im narodil syn Dion. A tak prišiel čas, kedy sa rozhodla Zuzana opäť ľahnúť pod nôž a nechať si prsia zmenšiť. Zmenšenie konzultovala ešte počas tehotenstva. Keďže sa vložila do rúk vyťaženého profesionála, musela si počkať zhruba rok. S tým, že si nechala prsia zmenšiť sa pochválila svojim fanúšikom na Instagrame.

„Budem celý víkend odpočívať, veľa vecí s tým nemôžem robiť. Ale som mega šťastná – ja mám malé prsia! Je mi až do revu. Ja som tak šťastná, že to si ani len neviete predstaviť,” prihovorila sa Zuzana cez príbeh na sociálnej sieti. „Na termín som čakala rok, bola som na konzultácii, už keď som bola tehotná. S pánom doktorom sme vybrali veľkosť 325 ml, na moju výšku necelých 180 cm sú to také troječky do ručičky, pevnučké a ja som nadmieru spokojná. Po tých rokoch, keď som mala také veľké bomby, už som túžila po tých malých prsiach." Samozrejme, fanúšikov zaujímalo aj to, či ju teraz prsia bolia. „Aj som sa trošku obávala tej bolesti, ale musím povedať, že tie prsia ma nebolia. Ako tak trošku bolia, ale nie je to nič strašné ako som očakávala. Takže teraz budem len oddychovať, aby sa krásne zahojili," rozplývala sa influencerka. Z nových, zmenšených prsníkov má neskutočnú radosť. A to je dôležité. Zuzane prajeme rýchle zotavenie.