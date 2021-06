Zuzka Vačková si po diéte dopriala poriadnu grilovačku, UF, ten outfit bol horúcejší ako gril!

Obľúbená herečka inšpiruje ženy na ceste za zdravším životným štýlom a krajším a sebavedomejším JA. Po diétnej výzve s názvom Do plaviek sa treba odmeniť a grilovačka na záhrade je skvelý nápad! V tomto prípade je zaujímavé nielen to, čo Zuzka griluje, ale aj v čom griluje! Vau, to je kočka!