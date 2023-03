Hovorili vám rodiča, že peniaze sú špinavé, keď ste boli deti? Hlavne na mince? A treba si hneď umyť ruky? Možno táto predstava špinavých peňazí pretrvala u vás dodnes. Skúste si uvedomiť, že nie sú o nič špinavšie ako potraviny, ovocie a zelenina, ktoré chytali mnohí ľudia, a vy ich spokojne doma zjete. Opravte si predstavu špinavosti, lebo ak je niečo špinavé, prečo by sme to mali chcieť držať v ruke. Táto predstava evokuje rýchlo chytiť a rýchlo pustiť. To nie je dobré.

Nehovorí sa o nich

Ďalšia vec, ktorú sme ako deti rýchlo pochytili, je, že ľudia o peniazoch nehovoria, iba ich majú. Lenže ako deti sme o nich chceli hovoriť, keďže sme žiadne nemali. A ak ich nemali ani naši rodičia, tak sme počúvali hádky a sťažnosti, ako na nič nie sú… Ak sme ich zase mali dostatok, nebolo treba o tom rozprávať, chváliť sa či nejako na to upozorňovať. V každom prípade, rýchlo sme pochopili, že je to citlivá téma, ktorú netreba nikde vyťahovať. Pritom peniaze ovplyvňujú každú oblasť života a naučiť sa o nich rozprávať zdravo a bez predsudkov je základ dobrého vzťahu k nim. A čím lepší a pozitívnejší vzťah si k nim vytvoríme, tým skôr si ich pritiahneme do života.

Iba tvrdou prácou?

Peniaze sa dajú získať, ale je to drina. To je ďalšia myšlienka, ktorou sme mnohí nasiakli. Bez práce nie sú koláče – to každý pozná. A naučilo nás to, že slušní ľudia, ktorí nepodvádzajú, nekradnú, majú dosť peňazí len za svoju usilovnosť a horlivú prácu. Preto mnohí naozaj drieme, ale s výplatami je to už horšie. Možno ste si predstavu o poctivej drine poopravili a dnes veríte, že slušná práca vám bohatstvo neprinesie. Pracovná morálka, spoľahlivosť, presnosť, služba druhým – čo zodpovedá povolaniam ako učitelia, zdravotné sestry a iné – už dnes nezaručujú ani dobré bývanie ani dostatok peňazí.

Vraj iba vnútorné bohatstvo je dôležité! Naozaj?

Napriek vyššie povedanému, poctivosť a usilovnosť z dlhodobého hľadiska prinášajú ovocie a mnohým aj bohatstvo – to vnútorné. Lebo aj tak väčšina z nás je presvedčená, že vnútorné bohatstvo je dôležitejšie ako to vonkajšie. A má pravdu, lebo pocit naplnenia a zmyslu nám nakoniec prináša práve rozmnožovanie duševných darov. Lenže ťažko sa duša môže rozvíjať, ak nemá ukotvenie v materiálnom svete a bezpečné zázemie utvorené z dostatku. A tak sme zase pri tom, že aj peniaze sú dôležité a bez nich nič nefunguje. Preto na úvod si vyskúšajte zistiť, ako o nich premýšľate a či práve vaše myšlienky a presvedčenia nie sú tou brzdou, ako ich získať.

Čomu veríte?

Napíšte si tento týždeň na papier svoje myšlienky, čomu veríte dodnes a uvedomte si, že práve oni formujú váš vzťah k nám. Ak sú negatívne alebo v zmysle, že ich vlastne ani nepotrebujete, nezáleží na nich a podobne, tak sa nečudujte, že pri vás sa neohrejú nadlho a že budete mať nedostatok!

• S akými pravidlami o peniazoch som vyrastala?

• Čomu z toho verím dodnes a čo som opustila?

• Koľko peňazí mali moji rodičia a starí rodičia?

• Aké pravidlá a dedičstvo som od nich dostala?

• Som ochotná povzniesť sa nad to a vytvoriť si nové pravidlá? Nájsť vlastnú pravdu?