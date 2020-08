Aj vaša mriežka na plynovom sporáku je plná nečistôt a mastných škvŕn? Zbavte sa ich vďaka triku so zázračným pomocníkom v domácnosti.

Pravidelné čistenie sporáka je dôležité nielen z estetických dôvodov. Ak na ňom necháte zaschnuté nečistoty, prípadne rozliaty olej príliš dlho, môžu sa zapáliť a spôsobiť vážne škody.

Neoplatí sa teda zanedbávať jeho pravidelnú údržbu. Čím ďalej to budete odkladať, o to ťažšie sa budete zbavovať nepríjemných nečistôt. A platí to nielen o samotnom sporáku, ale aj o mriežke. Tú čistite zásadne vtedy, keď celkom vychladla. Možno sa zdá logickejšie pustiť sa do čistenia, kým je ešte teplá, veď tak sa špiny zbavíte oveľa ľahšie. Áno, to je možno pravda, ale ak si nedáte pozor, horúca mriežka môže spôsobiť vážne popáleniny kože a v dôsledku vysokej teploty sa z čistiacich prostriedkov uvoľnia nebezpečné látky.

Mriežku čistite raz týždenne. Môžete použiť handričku a klasický saponát. Ak jej čistenie nezanedbáte, nebudete ju musieť prácne šúchať a drhnúť, pretože sa na ňu nestihne prilepiť toľko špiny.

Ako efektívne vyčistiť zanesenú mriežku na plynovom sporáku? Použite geniálny trik bez chémie. Zdroj: Shutterstock

Zázračný ocot

Ak ste však mriežku čistili už dávno a pokrýva ju hrubá vrstva mastnoty a prilepených olejových škvŕn, použite šikovný trik s octom. Budete potrebovať uzatvárateľné plastové vrecúško a dostatočne veľký plech, na ktorý sa vám mriežka zmestí. Vložte mriežku do vrecúška a nalejte do neho vodu zmiešanú s octom v rovnakom pomere. Použite toľko tekutiny, aby ste mohli zatvoriť vrecúško. Napokon položte mriežku na plech, ktorá zachytí vlhkosť.

Ak také vrecúško nezoženiete, jednoducho namočte mriežku do octovej vody tak, aby sa do nej celá ponorila. Nechajte pôsobiť 12 hodín. Napokon ju vyberte, opláchnite a ak je to potrebné, prejdite po jej povrchu handričkou, aby ste sa zbavili zvyškov nečistôt.