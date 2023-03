Ako mať poriadok v domácnosti vždy pod KONTROLOU? Dodržiavajte TOTO a uľahčíte si život...

1. Tri a dosť!

Metóda troch škatúľ spočíva v tom, že si označíte tri škatule alebo vrecia slovami „zachovať“, „odložiť“ a „vyhodiť“. Potom sa v rámci upratovania zameriate na otázky: „Kedy som tú vec naposledy použila? Stále mi sedí? Koľko ich mám?“ Následne sa spontánne rozhodnete, do ktorej škatule daná vec patrí. Táto metóda je veľmi efektívna a nestojí veľa času. Je vhodná pre ľudí, ktorí potrebujú jasné pravidlá pri rozhodovaní, a skvelá je práve v tom, že je aplikovateľná na ktorúkoľvek oblasť v domácnosti. Nech upratujete šatník, kuchyňu alebo svoj toaletný stolík, či skrinku na obuv, s ňou to pôjde hladko.

Zdroj: shutterstock

2. Päť modelov

Triedenie, čistenie, systematizácia, štandardizácia, sebadisciplína – toto je základ metódy piatich modelov. Perfektne sa hodí na vytriedenie zbytočností v domácnosti. Popremýšľajte nad novým systémom organizácie oblečenia, napríklad podľa typu a farieb. Pracujte na ňom, kým v ňom nenájdete svoj ideál.

Zdroj: shutterstock

3. Metóda plná šťastia

Robí mi táto vec radosť? A ďalšia podstatná otázka: Potrebujem ju vôbec? Šťastná metóda spočíva v odpovedi na tieto dve základné otázky. Pomocou nej dosiahnete, že napríklad oblečenie, šálky, dekorácie či topánky dokážete ľahko vytriediť. Neviete sa rozhodnúť ani pomocou otázok? Ešte existuje takzvaná ochranná lehota šesť mesiacov. Po jej uplynutí si otázky položte znova a vyhodnoťte ich. Potom nasleduje už len reorganizácia. Všetko má mať svoje stále miesto, dokonca aj malé predmety, ako napríklad perá a ceruzky.

Zdroj: Shutterstock

4. Škatule na všetko

Kým v jednom kúte je kopa oblečenia, v druhom zase kopa papierov, v treťom hromada hračiek… Aby ste neustále nerobili takéto kôpky rôznych vecí, pomocou tejto metódy si zvoľte jednu škatuľu na všetko. Tam budete skladovať a pohadzovať neupratané. Dodržujte však pravidlo vyprázdňovania škatule každý týždeň v pevne stanovenom čase a celý jej obsah pretrieďte a upracte.

Zdroj: Shutterstock

Bude sa hodiť: Čo so zafarbeným oblečením?

Ak ste aj vy omylom prihodili k bledému oblečeniu napríklad červenú ponožku, nezúfajte. Zvrátite to odvarom z bobkových listov – 10 bobkových listov nechajte lúhovať v hrnci vo vriacej vode asi hodinu, kým ju lístky nezafarbia. Potom ich vyberte a do odvaru namočte zafarbený odev. Občas premiešajte, a keď odvar úplne vychladne, odev vyberte a vyperte v práčke.