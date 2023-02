Panvica

V menšej panvici, prípadne v hrnci s rúčkou zohrejte trocha vody. Keď voda zovrie, vylejte ju a hneď prejdite nahriatou panvicou po oblečení, ktoré potrebujete vyžehliť. Dajte pozor. Rovnako ako pri klasickom žehlení, aj v tomto prípade môže dlhší kontakt horúceho povrchu s látkou spôsobiť jej poškodenie. Panvica či hrniec rýchlo vychladne, a tak musíte byť nielen opatrná, ale aj rýchla.

Žehlička na vlasy

Ak potrebujete vyžehliť iba menšiu plochu, ako napríklad golier košele alebo záhyby na sukni, vymeňte žehličku za žehličku. S tou na vlasy narábajte opatrne a pred použitím sa uistite, že ju máte čistú a nie sú na nej napríklad vlasy alebo lak. Ak by bol povrch nečistý, špina by sa mohla preniesť na oblečenie.

Octový roztok

Je pravda, že dnes je v drogériách dostupný sprej na vyrovnanie oblečenia. Vyrobiť si ho môžete aj doma. Biely ocot je skvelý na odstránenie záhybov oblečenia. Zmiešajte 1 diel octu a 3 diely vody, potom len prelejte do fľaše s rozprašovačom a môžete po­užívať. Nastriekajte priamo na oblečenie, potom ho zaveste na ramienko a nechajte voľne uschnúť, najlepšie na čerstvom vzduchu. Po uschnutí budú záhyby preč.

Hladenie v sušičke

Vložte do sušičky kocky ľadu a sušte na strednom programe pätnásť minút. V sušičke sa kocky premenia na paru a tá vyrovná oblečenie. Ďalšou možnosťou je pridať do sušičky namiesto ľadu mokrú, ale čistú ponožku. Vlhkosť z nej sa opäť premení na paru a vyrovná odev.

Sprcha

Nebojte sa, nemusíte oblečenie sprchovať. Ale ak si pred odchodom do práce doprajete rannú sprchu, vezmite so sebou do kúpeľne aj odev, ktorý potrebujete vyrovnať. Zaveste ho na vešiak a dajte čo najbližšie k sprche. Zatvorte dvere aj okno, ak nejaké v kúpeľni máte, aby vám neunikalo teplo, a osprchujte sa. Para, ktorá vznikne, vám oblečenie vyrovná.

Bude sa hodiť: Čajové vrecúško proti mastnote

Ak aj vás čaká kopa mastného riadu v kuchynskom dreze, najskôr doň pustite horúcu vodu a následne vhoďte použité čajové vrecúško. Nechajte pôsobiť čo najdlhšie, ideálne cez noc. Kyselina trieslová obsiahnutá v čaji účinne rozpustí tuk a tak odmastí riad. Samotné umývanie pôjde oveľa rýchlejšie.