Ako SKLADOVAŤ potraviny v MRAZNIČKE? Nerobte viac chyby, najmä TÚTO a budete TOP gazdinky!

Správna teplota

Ak je v mrazničke nesprávna teplota, oveľa rýchlejšie sa pokazí jedlo, aj keď je na prvý pohľad zmrznuté. Naopak, ak je teplota príliš nízka, mráz potraviny rýchlo vysušuje. Ak nemáte automatické meranie teploty, kúpte si do mrazničky teplomer a teplotu sem-tam skontrolujte. Nikdy by totiž nemala byť vyššia ako mínus 18 °C. Ak však chcete potraviny uchovávať skutočne dlhodobo, mali by ste v mrazničke udržiavať teplotu medzi mínus 20 až mínus 22 °C. Zároveň všetko, čo do nej ukladáte, by malo mať maximálne izbovú teplotu.

Označenie potravín

Nedovoľte, aby sa vám v nej hromadilo jedlo. Treba mať prehľad o tom, čo máte uložené v mrazničke, aby nakoniec niektoré zásoby zbytočne neskončili v odpadkovom koši. Veďte si súpis toho, čo v nej máte uložené. Ideálne je označiť jednotlivé potraviny dátumom zmrazenia, názvom a množstvom.

Vhodné obaly

Ak potraviny v mrazničke nebudete mať správne a dostatočne zabalené, môže sa stať, že stratia farbu aj chuť. Od tých aromatických vám môže napáchnuť všetko ostatné. Pred vložením potravín do mrazničky sa uistite, že je všetko zabalené správnym spôsobom. Použiť môžete voskové obaly, vrecúška, dózy či mrazuvzdorné sklo. Skvelou fintou je napríklad dať zamraziť drobné ovocie najskôr jednotlivo a po zamrznutí zmiešať do vrecúšok rôzne druhy a uskladniť.

Ideálny čas skladovania

Zmrazovanie je skutočne skvelý a jednoduchý spôsob konzervácie potravín. Ale to neznamená, že takto uchované potraviny môžu ostať v mrazničke akokoľvek dlho. Treba dodržiavať odporúčaný čas skladovania. Napríklad ryby vydržia maximálne štyri mesiace, chlieb a mliečne výrobky do troch mesiacov. Zelenina podľa druhu až jeden rok. Pri ovocí to je osem až 12 mesiacov. Bravčové mäso najdlhšie osem mesiacov, teľacina a hovädzina 12 mesiacov. Tučnejšie kusy mäsa je vhodné spotrebovať skôr ako menej tučné mäso.