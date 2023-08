Ako UŠETRIŤ za potraviny? Odteraz už NIČ nevyhodíte: TAKTO predĺžite životnosť POTRAVÍN, WAU!

Jablká

Zbožňujú chlad, teda ich môžete uskladniť v chladničke, a to pokojne v spodnej časti v spoločnosti mrkvy. Ak máte pivnicu, v prepravke ich pokojne uložte tam. Aby ste zmiernili ich dozrievanie, nechajte im rozstupy, aby sa vzájomne nedotýkali.

Salámy a klobásy

Nevyťahujte ich z obalov, nechajte ich v nich dobre zabalené v chladničke. Ak ste šunku alebo salámu nakúpili pri čerstvom pulte, potom vám v dokonalom stave a chutné vydržia dva-tri dni.

Zdroj: shutterstock

Chlieb

Po nákupe ho vyberte a zabaľte do čistej utierky, ktorá je vypraná, pretože tá pohlcuje vlhkosť a vďaka nej chlieb rýchlo nesplesnivie. Potom ho vložte do priedušnej nádoby, ideálne do chlebníka.

Zdroj: shutterstock

Zemiaky

Tie je najlepšie skladovať v pivnici alebo na suchom chladnom a tmavom mieste, kde teplota neprekročí 6 °C. Pri vyšších teplotách už začínajú klíčiť a teda nie sú vhodné na konzumáciu.

Mäso

Vždy dbajte na to, aby bolo dobre oddelené od ostatných potravín, ktoré skladujete v chladničke. Prečo? Zbožňujú ho rôzne mikroorganizmy. Čerstvý kus mäsa potrebuje teplotu maximálne do 4 °C, ryby iba 1 °C. Mäso skladujte v dobre uzavretej nádobe alebo obale.

Banány

Do chladničky nepatria, lepšie sa im darí pri izbovej teplote. Zrejú rýchlo, takže ak nechcete, aby vám čoskoro zhnedli, rozdeľte trs na časti a stopky omotajte potravinovou fóliou.

Zdroj: SHUTTERSTOCK

Mrkva

Darí sa jej vo vlhkejšom prostredí. Pokojne zväzok vložte do spodnej poličky v chladničke. Zužitkovať sa dá celý kus tejto zeleniny. Vňate nasekajte nadrobno a použite do polievky, šalátu alebo si vyrobte pesto.

Paradajky a papriky

Dlho čerstvé zostanú iba v prípade, že im doprajete teploty od 7 do 14 až 15 °C. Znesú však aj izbovú teplotou. Chladničku neznášajú dobre, strácajú chuť aj štruktúru, prichádzajú o vitamíny a iné cenné látky.