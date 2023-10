Čakáte BÁBÄTKO? Zabudnite na otravný administratívny MARATÓN, TOTO za vás ÚRADY vybavia SAMÉ!

Táto radostná udalosť spája s istými úradnými povinnosťami, no našťastie to už majú čerství rodičia oveľa jednoduchšie ako kedysi. Ako vybaviť rodný list a zdravotné poistenie? A kam sa obrátiť so žiadosťou o dávky a príspevky pri narodení dieťaťa?