Pikantný nakladaný hermelín

4 porcie

Pozdĺžne rozrežeme 4 hermelíny a spodnú časť natrieme pastou zo 6 strúčikov cesnaku, z 2 lyžíc sladkej papriky, 1 lyžičky soli, pol lyžičky mletého čierneho korenia, 1 lyžičky mletého čili a 1 lyžice repkového oleja. Priklopíme vrchnou časťou syra, prekrojíme na polovicu a vrstvíme do skleného pohára so širokým hrdlom. Prekladáme kolieskami 1 cibule, čili papričkami podľa chuti, 10 zrniečkami celého čierneho korenia, 3 zrniečkami nového korenia a 2 bobkovými listami. Zalejeme až po okraj olejom a po 3 dňoch zrenia preložíme do chladničky.

Pikantný nakladaný hermelín Zdroj: Shutterstock

Marinovaná feta s olivami a rozmarínom

4 porcie

Nakrájame 150 g fety na menšie kocky, pridáme za hrsť zelených alebo čiernych olív, vetvičku rozmarínu a červenú cibuľu nakrájanú na mesiačiky. Jemne premiešame a vložíme do sklenej nádoby, zalejeme olivovým olejom a necháme odležať 6-7 dní. Čas zrenia závisí od toho, ako je vyzretý syr pri nakladaní. Marinovaná feta sa výborne hodí k vínu.

Marinovaná feta s olivami a rozmarínom Zdroj: Shutterstock

Nakladané syry s bylinkami

4 porcie

Červenú, zelenú a žltú papriku nakrájame na menšie kúsky. Očistíme 4-5 strúčikov cesnaku a nakrájame na plátky a 3 šalotky nakrájame na kolieska. Pripravíme si za hrsť olív, 2 lyžice malých kapár, prípadne inú obľúbenú zeleninu. Rôzne typy syrov (brie alebo gorgonzolu, fetu, balkánsky syr, pivný syr...) nakrájame na približne rovnaké kúsky. Na dno skleného pohára dáme pár kúskov syra, pridáme plátky cesnaku, cibule, čili papričky, ochutíme pár zrniečkami farebného korenia, vetvičkami rozmarínu a tymianu. Pridáme papriku, olivy a kapary. Vrstvenie opakujeme, kým nebude pohár naplnený asi 1 cm od okraja. Zalejeme olejom tak, aby bolo všetko ponorené, a pohár dobre uzavrieme. Po dvoch dňoch zrenia pri izbovej teplote bude syr vhodný na konzumáciu. Po otvorení ho skladujeme v chladničke.