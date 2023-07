Nenechajte sa oklamať

Už aj na Slovensku máme množstvo reštaurácií, ktoré sľubujú autentickú thajskú kuchyňu. No nie vždy je to pravda. Ak ste nikdy neboli v samotnom Thajsku, je pre vás ťažké určiť, či to, čo jete, skutočne zodpovedá originálu. Našťastie existuje certifikované označenie THAI SELECT, ktoré udeľuje priamo ministerstvo obchodu kráľovskej thajskej vlády. Táto „nálepka“ zaručuje autentickú chuť thajských potravín a thajských výrobkov, reštaurácií v Thajsku, ale aj v zámorí.