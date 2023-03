Franz žemličky

12 kúskov

75 g hrozienok ● 3 PL umu ● 200 ml + 2 PL mlieka ● 500 g hladkej múky ● 1 kocka droždia ● 175 g kryštálového cukru ● 125 g masla ● štipka soli ● 2 PL mletej škorice ● 1 žĺtok

Hrozienka namočíme do umu. Do misy dáme múku, v strede vyhĺbime jamku a rozdrobíme do nej droždie. Pridáme 25 g cukru a 100 ml vlažného mlieka. Premiešame aj s trochou múky na hustejšiu kašu, prikryjeme a na teplom mieste necháme 20 minút kysnúť. Do cesta pridáme 100 ml vlažného mlieka, 75 g zmäknutého masla, 75 g cukru a štipku soli a mixérom s nadstavcami na miesenie vypracujeme hladké cesto. Prikryté necháme na teplom mieste 40 minút kysnúť. Zvyšných 75 g cukru zmiešame so škoricou. Vykysnuté cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske na obdĺžnik asi 50 x 35 cm, potrieme ho 50 g zmäknutého masla a rovnomerne posypeme škoricovým cukrom (2 PL cukru si ešte odložíme). Hrozienka vyžmýkame, rozdelíme na jednu polovicu cesta a cesto natuho zrolujeme. Pripravenú roládu krájame šikmo na 3 až 4 cm hrubé kúsky a stredom každého po dĺžke silno vtlačíme rúčku drevenej varechy. Tak získame správny tvar tohto pečiva. Žemličky poukladáme na plech vystlaný papierom na pečenie a prikryté necháme ešte 20 minút kysnúť. Vykysnuté žemličky potrieme žĺtkom rozmiešaným s 2 PL mlieka, posypeme zvyšným škoricovým cukrom a vo vyhriatej rúre na 200 °C pečieme 10 až 15 minút.

Čas prípravy: 35 minút

Čas kysnutia: 80 minút

Čas pečenia: 15 minút

Franz žemličky Zdroj: DUŠAN KŘÍSTEK

Jablkovo-marcipánový tart

16 kúskov

75 g práškového cukru ● 400 g hladkej múky ● 175 g + 50 g masla ● 1 vajce ● 1,25 kg jabĺk ● 125 g krupicového cukru ● 6 PL citrónovej šťavy ● 1,5 ČL škrobovej múčky

● 30 g sušených hrozienok ● 200 g marcipánu ● 2 PL mlieka a 1 žĺtok na potretie ● práškový cukor na posypanie

Zmiešame práškový cukor, múku, 175 g masla a 1 vajce na hladké cesto. Zabalíme do fólie a dáme na 30 minút do chladničky. Jablká olúpeme, zbavíme jadrovníkov a nakrájame na kúsky. Krupicový cukor skaramelizujeme, pridáme 50 g masla a podlejeme citrónovou šťavou. Pridáme jablká, premiešame a povaríme 5 minút. Potom jablká vyberieme dierkovanou naberačkou do misky. Zmiešame škrobovú múčku s 1 PL vody a zamiešame do horúceho karamelu. Povaríme minútu a pridáme jablká a brusnice alebo hrozienka. Marcipán rozvaľkáme na troche cukru na kruh s priemerom asi 26 cm. Formu na tart vymastíme a vysypeme múkou. Asi dve tretiny cesta rozvaľkáme na kruh s priemerom 30 cm a vyložíme ním formu, dobre popritláčame aj okraje. Prečnievajúce cesto odrežeme. Dno popicháme vidličkou a navrch položíme marcipán. Na cesto navrstvíme karamelové jablká. Zo zvyšného cesta vyvaľkáme kruh a pokrájame ho na pásiky hrubé asi 1 cm. Poukladáme na cesto tak, aby vznikla mriežka. Potrieme ju zmesou žĺtka a mlieka a pečieme pri teplote 175 °C na spodnej koľajničke 35 až 40 minút. Nakrájame až po vychladnutí a podávame posypané práškovým cukrom.

Čas prípravy: 30 minút

Čas chladenia: 30 minút

Čas pečenia: 40 minút