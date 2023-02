Bryndzové

25 kúskov

V 50 ml vlažného mierne osoleného mlieka necháme asi 3 minúty kysnúť 30 g rozdrobeného droždia. Zmiešame 500 g hladkej múky, 250 g stuženého pokrmového tuku a 250 g bryndze. Pridáme vykysnutý kvások, 2 žĺtky, 1,5 kávovej lyžičky soli, 200 ml kyslej smotany a vypracujeme cesto. Hodinu necháme kysnúť na teplom mieste. Potom cesto vyvaľkáme na pomúčenej doske na hrúbku 3 až 5 mm. Vykrojíme pagáčiky a na povrchu potrieme vymiešaným 1 žĺtkom. Poukladáme na plech vystlaný papierom na pečenie a necháme ich ešte aspoň 15 minúť kysnúť. Pečieme v mierne predhriatej rúre 10 až 15 minút pri teplote 180 °C.

Oškvarkové

30 kúskov

Rozdelíme 670 g hladkej múky na dve časti. Do jednej časti múky zamiesime 300 g oškvarkov pomletých najemno. Do druhej časti 30 g rozpusteného masla, 2 žĺtky, 1 lyžičku soli a 2 lyžice vína. Vmiešame kvások pripravený z 250 ml vlažného mlieka, 30 g droždia a 1 lyžičky cukru. Cesto s droždím dobre vymiesime a necháme vykysnúť na teplom mieste. Škvarkové cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske. Potom rozvaľkáme vykysnuté cesto, položíme naň škvarkové rozvaľkané cesto a zabalíme. Natenko opäť rozvaľkáme, preložíme na tretiny a necháme 20 minút odpočívať. Prekladanie opakujeme dvakrát. Potom cesto rozvaľkáme na hrúbku asi 2 cm. Okrúhlou formičkou vykrajujeme pagáčiky, ktoré navrchu narežeme nožom do tvaru mriežky. Poukladáme na plech vyložený papierom na pečenie a necháme chvíľu odpočinúť. Vrch potrieme 1 rozšľahaným vajcom a vložíme do rúry vyhriatej na 180 °C. Pečieme asi 25 minút.

Zemiakové

30 kúskov

Do 300 ml vlažného mlieka rozdrobíme 25 g droždia, štipku soli, 1 lyžičku cukru a necháme vykysnúť kvások. Do misy dáme 500 g hladkej múky, pridáme 1 vajce, 100 ml oleja, 2 až 2,5 lyžičky soli a vykysnutý kvások. Vypracujeme hladké cesto, prikryjeme utierkou a na teplom mieste necháme vykysnúť. Vykysnuté cesto rozvaľkáme na ľahko pomúčenej doske. Nastrúhame naň polovičnú časť zo 430 g vychladnutých zemiakov uvarených v šupke. Postrúhame 65 g masla, jemne osolíme a poskladáme do štvorca. Necháme 15 minút kysnúť. Potom cesto znova rozvaľkáme, nastrúhame druhú časť zemiakov (215 g) s ďalšími 65 g postrúhaného masla. Opäť osolíme, poskladáme a necháme 15 minút odstáť. Cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske na hrúbku približne 1,5 až 2 cm a pomocou okrúhlej formičky vykrojíme menšie kolieska. Uložíme na plech vyložený papierom na pečenie, potrieme 1 rozšľahaným vajcom, posypeme celou rascou alebo sezamovými semiačkami. Pečieme 20 až 25 minút pri teplote 180 °C.

Syrové

25 kúskov

V 50-70 ml vlažného mlieka rozpustíme 25 g čerstvého droždia, pridáme soľ, trochu cukru a necháme vykysnúť kvások. Do misky preosejeme 250 g hladkej múky, pridáme soľ, vykysnutý kvások, 125 g masla, 1 žĺtok a vypracujeme cesto. Na teplom mieste necháme 15 minút nakysnúť. Odležané cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske. Potrieme ho rozšľahaným vajcom, osolíme, posypeme 80 g nastrúhaného syra a rovnomerne rozdelíme 50 g čerstvého mäkkého syra. Zvinieme do rolády a nakrájame na plátky hrubé 2 až 2,5 cm. Nakrájané plátky uložíme na plech vyložený papierom na pečenie. Povrch každého plátka potrieme rozšľahaným vajcom, posypeme 80 g strúhaného syra a upečieme pri teplote 180 °C.