Dávate aj vy TOTO do mikrovlnky? HAZARDUJETE aj s vlastným zdravím! Čo do nej ROZHODNE nepatrí?

Čerstvé ovocie

Prečo by ste ho do nej nemali dávať? Prišli by ste nielen o chuť a šťavnatosť, ale aj o cenné živiny, minerálne látky a vitamíny. Zároveň ovocie máva dužinu plnú vody a pevnú šupku, ktorá môže v mikrovlnke vybuchnúť. Ak tam ovocie predsa len dáte, tak nakrájané na kúsky a prikryté poklopom.

Zdroj: shutterstock

Vajcia

Tekutina v surovom vajíčku sa teplom rýchlo mení na paru, čím vajce zväčšuje svoj objem. To nevydrží jeho škrupina a vajce exploduje.

Zdroj: shutterstock

Papričky čili

Papričky čili v mikrovlnke začnú uvoľňovať kapsaicín a iné aktívne zložky, ktoré z papriky robia veľmi pikantnú potravinu. Zmiešajú sa s parou a vo chvíli, keď otvoríte dvierka, pocítite ich pálčivú silu na vlastnej koži. To môže spôsobiť pálenie očí, krku a dokonca aj škvrny na koži pripomínajúce popáleniny.

Zdroj: shutterstock

Plasty

Ak budete chcieť dávať plastové dózy či misky do mikrovlnky, vždy sa uistite, či sú na takéto ohrievanie vhodné. Na každom výrobku by to malo byť poriadne označené. Prečo? Niektoré plastové dózičky nie sú schopné odolávať vysokým teplotám a počas zahrievania uvoľňujú škodlivé a rakovinotvorné látky.

Kovy

Je stará známa vec, že kovové veci sa nesmú dávať do mikrovlnky. Platí to aj o pozlátenom či postriebrenom riade. Dokonca aj malé množstvo, ktoré môžu obsahovať niektoré glazúry riadu, dokáže spôsobiť iskrenie.

Zdroj: shutterstock

Ohrievate tekutinu?

Na svojom povrchu bude horúca, kým pri dne bude, naopak, stále studená. V mikrovlnke si určite neohrievajte napríklad vodu na čaj alebo kávu, nemá to zmysel. Slúži totiž iba na ich prihriatie.