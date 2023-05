DETOX pre vašu domácnosť: Stačí ak urobíte TÚTO jednu VEC a bude sa vám doma ľahšie dýchať…

Preč s prachom

Držia sa v ňom spóry plesní a roztoče. Vysávač a prachovka by mali byť v činnosti viackrát týždenne. No všímajte si aj také miesta, ako sú „rebrá“ žalúzií, látkové závesy, záclony, priestor za televízorom, pri elektronike - tieto miesta priťahujú prach. Raz ročne je vhodné dať si profesionálne hĺbkovo vytepovať čalúnený nábytok, posteľné matrace aj koberce.

Zdroj: shutterstock

Vedeli ste, že...

… počas roka sa v priemernom trojizbovom byte nazbiera dvadsať kilogramov prachu?

Zapácha vám práčka?

Práčka patrí k domácim spotrebičom, ktoré treba naozaj často „detoxikovať“, inak sa v nich začne dariť baktériám a plesniam. Raz mesačne vytiahnite zásobník na prací prostriedok a aviváž a vyčistite ho. Zvyšky aviváže sa zvyknú nalepiť na steny a plesnivieť. Filter vyčistite raz za tri-štyri mesiace a raz za pol roka pustite naprázdno práčku pri najvyššej teplote len s prípravkom na čistenie práčok. Gazdinky radia vložiť do bubna staré tričko či kus látky, ktorý pohltí uvoľnené nečistoty. Pravidelne čistite aj umývačky riadu pomocou tabliet či gélov na to určených. A nezabúdajte na mikrovlnky, chladničky a rúru.

Zdroj: shutterstock

Sem s kvetmi!

Každý priestor oživia a spríjemnia rastliny. Dbajte na to, aby zemina v kvetináčoch nechytila pleseň a aby z nej nevyletovali mušky. Ak sa vám nechce pestovať kvety v kvetináčoch, kupujte si živé do vázy. Pocitovo robia úplné zázraky.

Zdroj: shutterstock

Prírodné čističky vzduchu

Na pestovanie kvetov v kvetináčoch je jeden super argument – chytajú zo vzduchu škodlivé či potenciálne jedovaté látky. Formaldehyd pohltí nenáročný brečtan, ale aj fikus či datľová palma, ktorá je spolu s lopatkovcom dobrá aj proti benzénu. S likvidáciou amoniaku vám pomôže antúria. Výnimočná je dracéna lemovaná, vzduch zbaví formaldehydu, xylénu ajtrichloretylénu. Nenáročné svokrine jazyky pohlcujú oxidy dusíka aj formaldehyd. A nezabudnite na alou – ak máte vo vzduchu v byte vysokú koncentráciu toxických látok, signalizuje vám to malými hnedými škvrnkami.

Domáci pomocníci

Najlepším kamarátom čistej domácnosti je ocot. Zničí vodný kameň usadený v kanvici, na kachličkách, vo vani, na vodovodnej batérii. Práčku a umývačku riadu zbaví okrem vodného kameňa zatuchnutého pachu a zabráni tvorbe plesní vnútri chladničky. Ocot môžete pridať aj do posledného pláchania bielizne. Ak sa z akýchkoľvek dôvodov chcete vyhnúť chémii pri čistení, okrem octu zapojte ďalších pomocníkov – prášok na pečenie, sódu bikarbónu, citrónovú šťavu, čajovníkový olej, rôzne éterické oleje. Vyčistíte a vydezinfikujete nimi všetko od okien cez mastné škvrny až po nábytok a toaletu.

Zdroj: shutterstock

Vymaľujte steny

Podľa maliarov izieb je najvyšší čas na novú maľovku po piatich rokoch, no ak máte deti, psa či bývate v prašnejšom prostredí, maľujte raz za dva roky. V starom nátere sa držia baktérie, usadzuje sa na ňom prach, mastnota. Exponovanejšie miesta, ako je kuchyňa, predsieň či detská izba, vymaľujte častejšie ako počas „veľkého“ maľovania celého bytu. Existuje aj farba na steny, ktorá obsahuje nanočastice neutralizujúce škodlivé látky vo vzduchu. Poteší hlavne alergikov.

Zdroj: shutterstock

Koľko obliečok je dosť?

Rokmi sa zvyčajne nebezpečne preplní polička s obliečkami a uterákmi. Možno tam osamote ležia paplónové poťahy bez podhlavníkov, obliečky bez gombíkov či s rozstrapkanými rohmi a podobne. Minimalisti tvrdia, že v domácnosti stačia dva kusy obliečok na každú posteľ a štyri uteráky na osobu.

Zdroj: shutterstock

Zbavte sa ich!

Mohutné ťažké televízory, hrkotajúce práčky, zavýjajúce vysávače, ale ani malé mobily či šľahače, ktoré už doslúžili a rozhodli ste sa ich z bytu vypoklonkovať, nepatria do bežných odpadových nádob. V niektorých obciach z času na čas odvážajú takýto odpad bezplatne spred domov v presne stanovenom termíne – musíte sa však nahlásiť, že chcete službu využiť. Alebo musíte svoj elektrospotrebič odviezť do zberného dvora vo svojom okolí. Za jeho odovzdanie platiť nemusíte. Najjednoduchšie však je, ak pri dovoze nového veľkého elektrospotrebiča dáte ten starý rovno odviezť – v cene novej práčky či mrazničky ste totiž už zaplatili recyklačný poplatok.

Zdroj: shutterstock

Bude sa hodiť: Viete, čo s jedovatým odpadom?

Mnoho vecí, ktorých sa chceme zbaviť vyhodením do kontajnera, môže ohroziť životné prostredie.

● Ceruzkové aj všetky ostatné baterky, žiarovky a žiarivky odneste do predajne elektra alebo si všimnite, či nádobu na ne nemáte aj v miestnej samoobsluhe.

● Lieky po dátume spotreby, nedoužívané antibiotiká, sirupy a podobne odovzdajte bezplatne v lekárni.

● Zvyšky syntetických farieb, lakov, náterov, olejov a samotné chemikálie, ako aj predmety znečistené chemikáliami treba odviezť do zberného dvora, ktorý zbiera aj nebezpečný odpad. V mieste vášho trvalého bydliska ho prevezmú zadarmo.