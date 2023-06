Lindsay Lohan a Samantha Ronson z hlavnej fotografie článku mali aj romantický vzťah, ale po rozchode vyšlo najavo, že Samantha nevrátila požičané peniaze a konflikt bol na svete. Ťahal sa dlho. Problém mali aj reperi hudobníci. Jeden bol manžel Kim Kardashian a druhý je stále manželom Beyoncé, všetko sa pokazilo, keď West verejne kritizoval Jay-Z a jeho spoločnosť Roc-A-Fella Records za nevyrovnané finančné záležitosti.

Predavačka Lucia: Nie, nepožičiavať. Ak by mi nevrátil peniaze, hnevala by som sa

Vždy sa snažila všetko zariadiť tak, aby si požičiavať nemusela. Zdroj: Shutterstock

Peniaze a pôžičky či už v rodine alebo medzi priateľmi, vedia urobiť veľa zla. Preto sa tomu vyhýbam. Nepožičiavam druhým, ale ani si sama nepožičiavam od druhých. Dokonca ani z banky. Neznášam pocit, že som niekomu niečo dlžná, dokonca ani banke. A tiež by ma zaťažoval pocit, že mne niekto dlží… Prosiť niekoho, aby mi vrátil peniaze alebo pripomínať mu to, to fakt nie je nič pre mňa. Hanbila by som sa viac ako ten druhý a navyše časom, ak by mi nevrátil peniaze, by som sa určite hnevala. Práve preto, že som sama v tomto taká poctivá a dlhy si nerobím. Považujem to za nezodpovedné, ak si niekto požičia peniaze a potom nemá ako vrátiť. Chápem, že niekedy je v živote situácia ťažká a nemáme na výber, ale ja nemám veľa peňazí a vždy som sa snažila všetko zariadiť tak, aby som si požičiavať nemusela, a preto si myslím, že keď som to zvládla ja, tak to môže zvládnuť každý.

Čašníčka Milka: Áno, treba požičať! Dokonca, keď požičiavam, nič nečakám

Kam by sme došli, ak by sme si navzájom nepožičiavali peniaze? Hlavne v rodine. Ja som svojim deťom nielen požičala, ale aj veľa dala a pomohla som aj iným príbuzným a priateľom. A vôbec nemám peniaze navyše, aby som mohla rozdávať. Jednoducho niekedy cítim, že treba pomôcť, keď sú na tom ľudia horšie ako ja. Kedysi, keď som bola mladá a s manželom sme sa dostali do finančnej krízy, tiež mi pomohli doslova neznámi ľudia a veľmi si to vážim. A aj keď som im niečo vrátila, veľa z dlhu mi odpustili a ja sa teraz snažím vždy pomôcť, ak niekto potrebuje. Samozrejme v rámci svojich možností. A či mi vrátia? Už keď požičiavam, ani to nečakám. Vždy ma poteší, keď niekto myslí na to a po čase mi splatí pôžičku. Ale požičiavam len toľko, aby mi nechýbalo, takže netlačím na ľudí, aby mi hneď vrátili ani sa na nich nehnevám. Ak by to malo narušiť naše vzťahy, tak to by som radšej nepožičala.