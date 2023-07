Na čo teda myslieť, aby vaša peňaženka zbytočne nezaplakala?

All inclusive alebo na vlastnú päsť

V tomto prípade skutočne závisí od preferencií. Ak viete, že sa z rezortu nepohnete ani na krok, all inclusive je pre vás to pravé. Bez starostí sa dostanete k jedlu či snackom počas celého dňa, máte to v cene a v pokoji môžete vychutnávať sladké ničnerobenie na pláži. Pozor však, aby zahŕňalo aj nápoje. Tie dokážu celý pobyt poriadne predražiť. Ak ste aktívny typ a rada spoznávate nielen okolité možnosti, ale aj lokálnu kuchyňu, polpenzia alebo ubytovanie len s raňajkami sú ideálne. V najväčších horúčavách počas obeda často ani nepociťujeme hlad. Stačí kúsok ovocia, malá polievka alebo drobné pečivo z blízkej pekárne a všetci sú spokojní.

Bufetové stoly sú obľúbenou formou servírovania miestnych dobrôt. Zdroj: Shutterstock

Využite obedové akcie

Ak ste, naopak, zvyknutá na pravidelnú stravu a chcete sa dobre najesť mimo svojho rezortu alebo hotela, práve obed je ten najvhodnejší čas. Mnoho podnikov a reštaurácií v tomto čase láka do svojho podniku obedovými menu, ktoré vychádzajú značne výhodnejšie ako ostatná ponuka z jedálneho lístka.

Cestujeme s deťmi

Ak ste rodina s menšími deťmi, pri výbere stravovania záleží na tom, akí sú drobci stravníci. Ak viete, že váš miláčik žije len na rožkoch a jogurtoch, platiť mu plnú penziu v hoteli je úplne zbytočné. V takomto prípade voľte radšej spôsob vlastného stravovania, prípadne len ubytovanie s raňajkami. Na švédskych stoloch každý nájde niečo pre seba, na obed sa môžete zastaviť v miestnej reštaurácii či blízkom bufete a večer si na izbe pripravíte studenú večeru. Iná vec je, keď cestujete do exotických krajín, kde si treba dávať pozor na hygienu. Tam odporúčame buď si zaobstarať all inclusive, alebo kupovať len balené jedlo a vodu, ktoré prešlo hygienickou kontrolou a je vhodné aj pre deti.

S deťmi to býva ťažšie, prerátajte si, či sa vám all inclusive skutočne vyplatí... Zdroj: Shutterstock

Varte lokálne

Nebudeme si nič nahovárať. Doma pripravená strava, ktorú ste priniesli v „sedemdeckách“, prípadne paštéty a instantné jedlá, ktoré stačí len zaliať prevarenou vodou, vám dokážu značne okresať výdavky. Súčasne to však neznie veľmi lákavo. Bolo by naozaj veľká škoda nevyskúšať všetky tie dobroty, ktoré daná destinácia ponúka. O výživovej hodnote instantných výrobkov nebudeme ani polemizovať. Nemusíte navštíviť najdrahšiu reštauráciu v okolí. Nákup na lokálnych trhoch, prípadne návšteva miestneho supermarketu bude nielen neskutočný zážitok, ale iste nájdete miestne špeciality za zlomok ceny. Vyčarovať z nich v apartmáne niečo nezabudnuteľné rozhodne nebude žiadny problém.

Na miestnych trhoch nájdete doslova poklady za zlomok ceny. Zdroj: Shutterstock

Nakupujte ako domáci

Poobzerajte sa okolo seba. Kam chodia nakupovať a jesť domáci? Vedzte, že ani oni si nemôžu dovoliť potraviny a jedlá za turistické ceny. Radšej navštívte malé bistro alebo domáce lahôdky mimo turistického centra, kde sa nachádzate. Nielenže ochutnáte skutočne originálnu domácu stravu, spoznáte nových ľudí a nahliadnete do ich kultúry, ale aj značne ušetríte oproti premršteným cenám v najnavštevovanejších lokalitách.

Zdroj: Shutterstock

Pozor na drobnosti

Ak nemáte all inclusive a celý deň strávite na výletoch, je dobré mať so sebou aj niečo malé na cestu. V tomto prípade odporúčame zaobstarať si trvácne potraviny ako oriešky, napolitánky, ryžové chlebíky ešte doma alebo v miestnom supermarkete. Práve tieto drobnosti stoja pri pamiatkach alebo v turistických centrách najviac. Keksík sem, čokoládka tam a ani neviete ako a za dovolenku sa toho nazbiera...

Zdroj: Shutterstock

Voľte menšie porcie

Je rozdiel zaplatiť za veľký kopček zmrzliny a za ten menší. Pritom ten menší poteší rovnako, ak nie viac, keď si uvedomíte ten cenový rozdiel. Rovnako na pláži vám postačí jeden trojuholník pizze namiesto celej, a ak sa vyberiete do reštaurácie, rozdeľte sa o svoju porciu, prípadne požiadajte detskú veľkosť. Tá býva aj o tretinu lacnejšia ako dospelácka a určite na zahnanie hladu postačí.