Ako na huby

Hubové rizoto alebo polievka sú dobroty, ktoré si veľmi rady doprajeme. Len to krájanie… Skúste nabudúce namiesto noža použiť krájač na vajíčka. Jednotlivé kúsky húb budú krásne rovnomerné a ušetríte kopu času.

SOS z kuchyne

Ako dosiahnuť, aby bolo mäso pri dusení mäkké a jemné?

Lujza z Bratislavy

Radí redaktorka Petra Mitringová

Skúste pridať menej tekutiny. Pri dusení mäsa je veľmi dôležité podlievať ho. Radšej pridajte vodu alebo vývar, keď sa vyparí, ako keby malo mäso počas celého dusenia v tekutine plávať. Rovnako dôležité je dusiť mäsko pomaly, teda na čo najnižšej teplote.

Pre knihomoľky

Barbora Říhová: Těstoviny kuchařka

Známa česká foodblogerka vydáva novú kuchársku knihu zameranú na recepty s cestovinami. Nielenže tu nájdete množstvo inšpirácií, ako ich chutne a rýchlo doma pripraviť, ale naučí vás, ako si samy vyrobíte napríklad ravioly a iné cestoviny. Navyše je kniha plná krásnych fotiek, bude teda potešením aj pre oko. CPRESS, 13,99 €

Padlo nám do oka

Štamperlíky



Či už na prípitok, alebo vitamínový „shot“, drobné poháriky sa zídu v každej domácnosti. Dostanete ich kúpiť v rôznych dizajnoch od výmyslu sveta, stačí si len vybrať.

Skladujeme parmezán

Tento typ syra skladujte vo fólii alebo v mastnom papieri a v chladničke. Nepeknému bielemu povlaku zabránite tak, že do fólie alebo papiera spravíte niekoľko dierok. Tak si zachová svoju peknú žltú farbu.

Šikovný trik s dierkovanou vareškou

Zdá sa vám práve uvarená omáčka či polievka príliš mastná? Prebytočný tuk poľahky pozbierate dierkovanou vareškou, na ktorú jednoducho položíte zopár ľadových kociek.

Skvelá chuť

Ako zjemniť horčicu

Ak máte doma len ostrú horčicu, no potrebovali by ste niečo jemnejšie, skúste do nej zamiešať trochu piva, bieleho vína alebo jablkovej šťavy. Bude lahodnejšia.