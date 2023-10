Jednou z hlavných otázok po letnom prestupe Lionela Messiho do Interu Miami bola, kde bude futbalová hviezda bývať. Argentínčan s manželkou a tromi synmi si potrpí na určitý štandard, píše Šport24. Nieže by na Floride nebolo miesto, ale ak by sa nevedel rozhodnúť, tak dostal jeden neodolateľný projekt.

Messiho niekoľkokrát prichytili paparazzi, ako s manželkou Antonellou obieha luxusné domy a snaží sa vybrať si ten najlepší. Nakoniec sa rozhodol pre dvojposchodový vo Fort Lauderdale za 10 miliónov eur. Vila má prístup k mólu, 10 spálni a 9 kúpeľní. Dom má už síce 35 rokov, ale nijako ho neohlodal zub času a stále poskytuje moderné a nadčasové bývanie.

Ak by sa mu to však zunoval a chcel by niečo nové, tak šikovní grafici pomocou umelej inteligencie vytvorili haciendu na súkromnom ostrove za 140 miliónov eur. Doteraz ste možno už videli hocičo, ale takýto luxus ani zďaleka.