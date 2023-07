Spotrebiče a voda

Pred odchodom na dovolenku je vhodné zavrieť hlavný uzáver vody, aby ste predišli napríklad jej plytvaniu z kvapkajúceho kohútika, ktorý nemá kto zastaviť. Určite odpojte všetky spotrebiče, pretože nechcený elektrický skrat môže spôsobiť katastrofálne škody.

Akoby ste boli doma

Vonkajšie osvetlenie s pohybovým senzorom osvetlí pozemok a môže aj odradiť nechceného návštevníka, prípadne vašich susedov upozorní na to, že sa niečo deje. Zároveň nechajte napríklad krhlu, hrable alebo rukavice voľne položené pred domom, aby si náhodní okoloidúci mysleli, že vykonávate záhradné práce.

Zdroj: shutterstock

Nastavte časovače

Vďaka nim sa televízia, rádio alebo svetlo zapnú a vypnú v určitom čase, a tak domácnosť nepôsobí opustene. Ak máte tú možnosť, nainštalujte si bezpečnostný kamerový systém a prepojte ho so svojím mobilom. Tak budete mať prehľad o dianí okolo domu aj na dovolenke.

Zdroj: shutterstock

Cennosti do trezoru

Šperky, hodinky alebo cennejšiu elektroniku dajte radšej do trezoru alebo nechajte u príbuzných.

Zrušte donášky

Dajte si pozor na objednávanie, aby vám nechodili počas dovolenky balíky. Poproste dobrých susedov, nech vám vyberajú poštovú schránku. Ak máte tú možnosť, požiadajte ich alebo nejakých rodinných príslušníkov, aby sem-tam prišli vyvetrať a skontrolovať domácnosť.

Zdroj: shutterstock

Pokoste

Pokoste trávnik v záhrade, aby nevzbudzoval dojem, že nie ste doma a trávnik je zanedbaný. Nezabudnite načasovať zavlažovanie záhrady.

Zavrite okná,ale nesťahujte žalúzie

Okná pred odchodom na dovolenku pozatvárajte, ale rolety alebo žalúzie úplne nesťahujte. Niektoré nechajte tak napoly spustené. Vyvolá to pocit, že ste doma.

Dajte ich do vane

Izbové kvety dajte z parapetu na menej slnečné miesto. Ak je to možné, odložte ich do kúpeľne. Položte ich do vane na handru poriadne nasiaknutú vodou. Ich korene vpijú toľko vody, koľko budú potrebovať.

Zdroj: shutterstock

Do hotela s nimi

Miláčikov dajte buď k blízkym, ktorým na sto percent dôverujete, alebo využite služby hotelov pre domácich miláčikov.