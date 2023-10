Ešte pred tým, než vás vyšleme do banky, dovolíme si vám poradiť, aby ste si dobre a s rozvahou vybrali nehnuteľnosť, za ktorú sa zadlžíte pravdepodobne na 20 až 30 rokov a aby ste racionálne zvážili všetky za a proti. No a potom sa už môžete vybrať do bánk, aby vám pripravili ponuku. Niektoré banky žiadajú, aby ste mali nehnuteľnosť vybratú už pred podaním žiadosti o úver, iné vám na výber nechajú čas a dostanete od nich akoby certifikát o tom, koľko peňazí vám dajú na kúpu domu či bytu, ak si už nejaký vyberiete. Predschvaľovací proces vám môžu uľahčiť aj hypotekárni špecialisti a poradcovia, ktorí obehajú rôzne banky namiesto vás.