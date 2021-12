Orieškové s arašidovým maslom

20 kúskov

300 g hladkej múky ● štipka prášku do pečiva ● 125 g masla ● 40 g trstinového cukru ● 100 g javorového sirupu ● 100 g arašidového masla

NA PLNKU: 50 g arašidového masla

Rúru predhrejeme na 180 °C a plech vystelieme papierom na pečenie. Do misy pridáme múku, cukor, med, maslo, prášok do pečiva a arašidové maslo. Vymiesime hladké cesto, ktoré vyvaľkáme na pomúčenej doske na hrúbku asi 0,5 cm. Vykrojíme z neho krúžky, pričom do polovice vykrojíme malú hviezdičku. Poukladáme na plech a pečieme asi 10 minút. Necháme úplne vychladnúť. Plné kolieska potrieme arašidovým maslom a prikryjeme kolieskom so vzorom.

Čas prípravy: 20 minút

Čas pečenia: 10 minút

Orieškové s arašidovým maslom Zdroj: shutterstock

Makovo-zázvorové s čokoládou

60 kúskov

400 g hladkej múky ● 125 g práškového cukru ● 2 balíčky vanilkového cukru ● 3 žĺtky ● 200 g masla alebo margarínu ● štipka soli ● rumová aróma ● 70 g mletého maku ● 66 ml mlieka ● 3 PL umu ● 100 g horkej čokolády ● 50 g kandizovaného zázvoru

Mak spolu s 25 g cukru,1 balíčkom vanilkového cukru a s mliekom privedieme do varu. Zamiešame um, podľa potreby aj kvapku rumovej arómy a necháme trocha vychladnúť. Do misy nasypeme múku,100 g práškového cukru, 1 balíček vanilkového cukru, žĺtky, soľ, maslo, rumovú arómu a makovú zmes a vypracujeme hladké cesto. To zabalíme do potravinárskej fólie a dáme na 2 hodiny do chladničky. Potom vyvaľkáme na zľahka pomúčenej pracovnej doske na hrúbku asi 4 mm a vykrojíme z neho stredne veľké hviezdičky. Tie poukladáme na plech vystlaný papierom a pečieme pri teplote 190 °C asi 18 minút. Dávame pozor, aby sa nám nepripiekli. Necháme vychladnúť. Čokoládu rozpustíme a hviezdičky ňou pofŕkame. Posypeme zázvorom nasekaným nadrobno a necháme stuhnúť.

Čas prípravy: 20 minút

Čas chladenia: 2 hodiny

Čas pečenia: 18 minút

Makovo-zázvorové s čokoládou Zdroj: shutterstock

Linecká torta s brusnicami

12 kúskov

250 g mletých mandlí ● 150 g hladkej múky ● štipka prášku do pečiva ● 200 g masla ● 150 g práškového cukru ● 1 balíček vanilínového cukru ● 1 ČL škorice ● 1/2 ČL kakaa ● 1 vajce ● 100 g marcipánu ● 370 ml brusnicového kompótu ● 1 žĺtok ● 1 PL smotany na šľahanie ● 1 PL mandľových lupienkov

Pomleté mandle, múku a prášok do pečiva zmiešame. Pridáme nakrájané maslo, cukor, vanilínový cukor, škoricu, kakao a vajce a vypracujeme mrveničku. Potom rukami rýchlo vymiesime hladké cesto. Asi štvrtinu cesta oddelíme a zmiešame ju s marcipánom. Obe cestá prikryjeme a dáme na hodinu do chladničky. Na zľahka pomúčenej doske vyvaľkáme cesto bez marcipánu asi na 1 cm hrúbku a prenesieme do tortovej formy s priemerom 26 cm, ktorú sme predtým vymastili. Cesto viackrát popicháme vidličkou, zalejeme brusnicami (ak sú príliš riedke, zmiešame ich s 1 PL škrobovej múčky) a povrch uhladíme. Marcipánové cesto nakrájame radielkom na pásy široké asi 3 cm, ktoré poukladáme na tortu do tvaru mriežky. Zo zvyšného cesta vykrojíme vzor a dáme do stredu koláča. Žĺtok vymiešame so smotanou na šľahanie a potrieme celý povrch koláča. Po obvode nasypeme mandľové lupienky a pečieme pri teplote 200 °C asi 50 minút. Necháme vychladnúť a až potom nakrájame.

Čas prípravy: 20 minút

Čas chladenia: 1 hodina

Čas pečenia: 50 minút

Linecká torta s brusnicami Zdroj: shutterstock

Tradičné s vlašskými orechmi

45 kúskov

300 g hladkej múky ● 125 g práškového cukru ● 150 g mletých vlašských orechov ● dreň z 1 vanilkového struku ● štipka soli ● 1/2 ČL strúhanej citrónovej kôry ● 250 g studeného masla ● 3 žĺtky ● 5 PL práškového cukru na posypanie ● ríbezľová marmeláda bez jadierok

Do misy dáme múku, práškový cukor, orechy, vanilkovú dreň, štipku soli, citrónovú kôru, maslo nakrájané na kocky a žĺtky a vypracujeme hladké cesto. Zabalíme do fólie a dáme na 30 minút do chladničky. Potom vyvaľkáme na zľahka pomúčenej doske a vykrojíme hviezdičky. Do polovice spravíme menšou hviezdičkovou formičkou otvor a opatrne poukladáme na plech vystlaný papierom na pečenie. Pečieme pri teplote 175 °C asi 15 minút. Plné hviezdičky potrieme ríbezľovou marmeládou a prekryjeme sušienkou s otvorom. Pred podávaním posypeme práškovým cukrom.

Čas prípravy: 15 minút

Čas chladenia: 30 minút

Čas pečenia: 15 minút

Tradičné s vlašskými orechmi Zdroj: shutterstock

Čokoládové s pomarančovou marmeládou

25 kúskov

350 g hladkej múky ● 250 g masla ● 250 g práškového cukru ● 1 vajce ● 1 PL škorice ● 2 PL kakaa ● 1/2 ČL mletých klinčekov ● pomarančová marmeláda ● práškový cukor na posypanie

Rúru predhrejeme na 190 °C a plech vystelieme papierom na pečenie. Do misy pridáme múku, maslo, cukor, vajce, škoricu, kakao aj klinčeky a vymiesime hladké cesto. Pracovnú dosku zľahka poprášime múkou a cesto vyvaľkáme na hrúbku asi0,5 cm. Z cesta vykrojíme kolieska a do polovice z nich ešte vykrojíme ozdobný otvor. Pečieme 8 až 10 minút. Vyberieme a necháme úplne vychladnúť. Celé sušienky potrieme pomarančovou marmeládou a prikryjeme sušienkami s otvormi. Pred podávaním posypeme práškovým cukrom.

Čas prípravy: 25 minút

Čas pečenia: 10 minút