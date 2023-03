Hovädzie mäso s pikantnou omáčkou

6 porcií

Mletým čiernym korením posypeme 800 g hovädzieho mäsa v celku. V širšom hrnci rozpálime olej a mäso opekáme zo všetkých strán 3-4 minúty. Vyberieme, do hrnca vložíme 60 g prerastenej údenej slaniny pokrájanej nadrobno, 1 nakrájanú cibuľu a opečieme. Zalejeme mäsovým vývarom, vložíme opečené mäso, pridáme 1-2 bobkové listy, 3-4 zrnká celého nového korenia, štipku mletého čili, zväzok čerstvých bylín, prikryjeme pokrievkou a udusíme domäkka. Udusené mäso, bobkový list, zrnká korenia a zväzok bylín vyberieme. Šťavu s cibuľou a so slaninou rozmixujeme. Na troche oleja opražíme múku s mletou červenou paprikou, podlejeme vývarom a dohladka vymiešame. Vlejeme do rozmixovanej šťavy, pridáme 2-3 sterilizované uhorky pokrájané nadrobno a prehrejeme. Mäso nakrájame na plátky, prelejeme omáčkou a posypeme 2 uhorkami nakrájanými nadrobno. Podávame so zemiakovými knedľami.

Hovädzie mäso s pikantnou omáčkou Zdroj: ANZA

Pikantný rezeň

4 porcie

Nakrájame 500 g bravčového stehna na rezne. Naklepeme ich, osolíme a obalíme klasickým spôsobom v trojobale. Mäso najskôr obalíme v hladkej múke, potom vo vyšľahaných osolených vajciach a nakoniec v strúhanke. Rezne vypražíme v dostatočnom množstve rozohriateho oleja. Pripravíme 700 ml leča s 300 ml ostrého kečupu a necháme prejsť varom. Na menší pekáč vylejeme polovicu leča, poukladáme rezne a zalejeme druhou polovicou leča. Pekáč prikryjeme alobalom a pečieme vo vyhriatej rúre 30-40 minút. Podávame s ryžou, hranolčekmi alebo so šalátom.

Pikantný rezeň Zdroj: ANZA

Šošovicová polievka

6 porcií

Vo väčšom hrnci rozpálime olej a krátko na ňom opečieme 2 lyžice rasce a štipku drvených papričiek čili, kým korenie nezačne uvoľňovať arómu. Lyžicou vyberieme asi polovicu opečených korenín a odložíme nabok. V prípade potreby do hrnca doplníme ešte 4 lyžice olivového oleja, pridáme

600 g mrkvy nastrúhanej nahrubo, 140 g lúpanej červenej šošovice, 1 l zeleninového vývaru a 130 ml mlieka. Varíme pri miernej teplote asi 15 minút, kým šošovica nezmäkne. Polievku osolíme a okoreníme. Pred podávaním ozdobíme každú porciu jogurtom a opečenými koreninami.