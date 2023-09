Prominentní manželia mali rodinné sídlo na bratislavskom sídlisku Dlhé diely. Zlatica i Patrik spolu so synmi Adamkom a Leom bývali v byte, z ktorého to pár nemal ďaleko ani do roboty, píše Šarm.

S Markízou za rohom a dostupným centrom mesta si užívali komfortný život mešťanov. Švajdovci napriek tomu často spomínali rodičovský dom so záhradou a chalupu na strednom Slovensku. Čím viac ich srdcia pišťali po prírode, tým častejšie rozhadzovali siete, aby si splnili svoj sen o novom bývaní. >>>