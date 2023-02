Spálňa je miestom odpočinku a slúži na oddych a relax po dlhom pracovnom dni. Je však tiež dôležitým centrom lásky, partnerstva a intimity. Jedným z hlavných cieľov feng šuej je vytvorenie harmónie medzi človekom a jeho prostredím. A práve preto sme sa pri našich tipoch inšpirovali týmto učením.

1. Posteľ

spálňa, spánok Zdroj: Shutterstock

V spálni zohráva dôležitú, ak nie najdôležitejšiu úlohu. Mala by stáť čelom k pevnej stene. Táto poloha totiž vyjadruje bezpečie a istotu, ktoré pri oddychu nevyhnutne potrebujeme. Ak však nemáte k dispozícii stenu, kúpte si posteľ s pevným čelom, najlepšie z masívu. Okrem toho by sa v stene nemali nachádzať žiadne pravidelne používané vykurovacie alebo vodovodné potrubia, keďže dynamické prúdenie v nich bráni pokojnému spánku. Posteľ by sa nemala nachádzať v prievane medzi dverami a oknom.

Matrace: Nekupujte použité, pretože po­dľa princípov feng šuej v sebe zadržujú energiu predchádzajúcich majiteľov. A tá nemusí byť nevyhnutne pozitívna. Preto investujte do dobrého tvrdého matraca. Kvalitné matrace vám dokážu zabezpečiť až 25 000 hodín zdravého spánku.

Posteľná bielizeň: Najčastejšie siahame po bielizni na základe toho, či sa nám páči alebo vizuálne hodí. No nezabudnite na najdôležitejšie kritériá – materiál a dobrú kvalitu látok. Či už batist, flanel, froté, džersej alebo ľan – každá látka má svoje vlastnosti a je vhodná či už na chladné, alebo skôr teplé obdobie.