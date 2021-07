Či už používate zaváraniny do varenia, pečenia, alebo ich máte rady ako prílohu k hlavným jedlám, ovocie a zelenina v pohároch sú pokladmi vašej špajzy. Jahody, višne, čerešne, jablká, slivky, marhule, broskyne, uhorky, hrášok, huby, baranie rohy a mnohé iné dopestované dobroty sa dajú spracovať tak, aby sme si na nich pochutnávali kedykoľvek. Výroba domácich džemov, zaváranie zeleniny a ovocia, to je jednoducho mravčia práca. Ponúkame vám pár zásad úspešného zavárania.

1. zásada: Čistota

Dokonale čisté musia byť všetky pomôcky, s ktorými budete pracovať, teda najmä vrchnáky a poháre. Najlepšie urobíte, ak ich sterilizujete v hrnci s horúcou vodu alebo poukladáte na plech naplnený vodou a zahrejete v rúre. Po sterilizácii nechajte poháre vyschnúť, ne­utierajte ich. Ovocie alebo zelenina, ktoré chcete zavariť, musíte najskôr prebrať. Vyberajte len zdravé a nie príliš mäkké kusy. Z nich môžete urobiť džem, do ktorého sa hodí aj prezreté ovocie. Odstráňte aj lístky, stopky, dôkladne ho umyte a nechajte odkvapkať.

2. zásada: Plnenie

Do pohárov vložte toľko plodov, aby ste ich mohli ešte zaliať nálevom a bez problémov uzavrieť viečkom, teda nie úplne po vrch. Rozhodne netlačte plody dovnútra nasilu. Kôstkové ovocie ako čerešne alebo slivky prekrojte a odkôstkujte. Väčšie plody, napríklad jablká alebo uhorky, pokrájajte na menšie časti. Pri ukladaní menších plodov si môžete pomôcť potrasením pohára.

Uhorky Zdroj: shutterstock

3. zásada: Nálev

Do pohárov pridajte nálev. Ovocie môžete zaliať vodou a dosladiť alebo si z vody a kryštálového cukru uvaríte jednoduchý sirup. Zeleninu zavárajte klasickým sladkokyslým nálevom. Vychladnutým nálevom nezalejte pohár úplne dovrchu. Od nálevu po viečko by mal zostať aspoň centimeter voľný. Poháre dobre uzatvorte, pomôcť si môžete aj zatváracou hlavicou. Viečko na pohári musí dobre priľnúť. Ak by sa stalo, že vám uzáver nedrží pevne, radšej ho vymeňte.