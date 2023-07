Prečo je dôležité poistiť deti?

Pre niektorých sa zdá poistenie dieťaťa zbytočnosťou. Nie je predsa živiteľom rodiny, neplatí hypotéku , je mladé a zdravé. Nehody sa ale stávajú bez ohľadu na vek, a to v podobe úrazov i ťažkých chorôb. V takých prípadoch musí zostať rodič s dieťaťom dlhodobo v nemocnici a následne doma, bez bežného príjmu. Aj takéto situácie kryje detské poistenie, ktoré vie pomôcť s rodinným rozpočtom v ťažkých chvíľach.



Na druhej strane tu máme situáciu, keď vaše dieťa dosiahne vek dospelosti a pozerá sa po vysokých školách v zahraničí, hľadá si prvé bývanie, robí si vodičský preukaz, potrebuje svoje prvé auto. Rodičia často uzatvárajú životné poistenie pre deti, s cieľom zabezpečiť ich finančnú budúcnosť.



Gabriela Harausová, odborníčka na poistenie v PROSIGHT Slovensko na túto tému uvádza:



,,Na zabezpečenie financií do budúcnosti, je životné poistenie nevhodným produktom. Na tento účel určite odporúčam investičný produkt priamo od správcovských spoločností. V súčasnosti máme k dispozícii na výber aj veľmi kvalitné ETF fondy, ktoré si viete navoliť, ideálne po konzultácii s nejakým poradcom, alebo už priamo siahnuť po kvalitných investičných stratégiách.“

Aké detské poistenie zvoliť?

Úrazové poistenie pre deti



Úrazy nie sú pri deťoch niečím nezvyčajným. Zlomené ruky, nohy, nešťastné pády z bicyklov či skateboardu. Deti sú nebojácne a mnohokrát neuvažujú dopredu, a tak sa nehoda stane raz-dva. Úrazové poistenie je vhodné najmä pre deti, ktoré sú aktívne a venujú sa športovým aktivitám rekreačne alebo dokonca súťažne.



Kryje vážne úrazy detí. Taktiež si viete v úrazovom poistení pripoistiť aj OČR, nakoľko pri úrazoch zostávate dlhodobo ako rodič doma s dieťaťom.



Nevýhodou úrazového poistenia pre deti je, že nezahŕňa liečbu chorôb alebo zdravotných problémov, ktoré nie sú spôsobené úrazom.



Rizikové poistenie pre deti



Choroby a úrazy sa, bohužiaľ, nevyhýbajú ani tým najmenším. Rizikové poistenie pre deti na rozdiel od úrazového pokrýva nielen riziko v podobe úrazov, ale aj riziko závažných chorôb alebo iných nešťastných udalostí, ktoré by mohli ovplyvniť zdravie alebo život vášho dieťaťa. Pomáha rodičom pokryť náklady spojené s dlhodobou liečbou a starostlivosťou, prípadnou rehabilitáciou.



,,Poistením dieťaťa si rodič finančne dokáže kompenzovať situáciu, ak by došlo k tak vážnemu zdravotnému problému dieťaťa, ktorý by si vyžadoval nielen niekoľkoročnú liečbu, ale ktorý by mohol spôsobiť dlhodobé následky. Preto odporúčam pri poistení trvalých následkov úrazom a kritických chorobách zadávať rovnaké poistné sumy ako dospelým. Zároveň odporúčam detským poistencom poisťovať pobyt v nemocnici úrazom, ale aj chorobou. Bohužiaľ, deťom nemáme ako inak poistiť bežné ochorenia, len v rámci kritických chorôb tie najzávažnejšie choroby,“ vysvetľuje Gabriela Harausová.



Tak ako pri životnom poistení pri dospelej osobe platí, čím je človek mladší, tým výhodnejšie a lacnejšie je poistenie. Aj deti majú výhodnejšie ceny a začať treba čím skôr.



TIP OD NÁS: V rámci rizikových a úrazových poistení pre deti, sa oplatí dieťa alebo deti pripoistiť vo svojom poistení. Poistiť sa viete spoločne ako rodina, každý účastník má vlastné podmienky poistenia. Takéto poistenie vás vyjde lacnejšie.

Na čo si dávať pri výbere poistenia pozor?

Prieskum trhu – pred uzatvorením poistenia si spravte vy alebo požiadajte vášho poradcu o prieskum trhu. Aké sú aktuálne možnosti, čo sa najviac oplatí?

– pred uzatvorením poistenia si spravte vy alebo požiadajte vášho poradcu o prieskum trhu. Aké sú aktuálne možnosti, čo sa najviac oplatí? Výšku poistných súm nastavujte podľa vášho príjmu a mesačných výdavkov – v prípade nehody, choroby, tak budete z poistnej sumy vedieť pokryť nielen výdavky spojené s liečbou, ale aj vaše náklady.

v prípade nehody, choroby, tak budete z poistnej sumy vedieť pokryť nielen výdavky spojené s liečbou, ale aj vaše náklady. Chýba vám niečo vo vašom poistení? Pripoistite si to. V mnohých prípadoch sú napríklad kryté náklady na hospitalizáciu dieťaťa, ale s malým dieťaťom chcete zostať v nemocnici aj vy. Kto pokryje vaše náklady? Na malé detaily by vás mal upozorniť finančný poradca.

V mnohých prípadoch sú napríklad kryté náklady na hospitalizáciu dieťaťa, ale s malým dieťaťom chcete zostať v nemocnici aj vy. Kto pokryje vaše náklady? Na malé detaily by vás mal upozorniť finančný poradca. Nezavádzajte poisťovňu – pri zakladaní poistky nič nevynechávajte a nezavádzajte, v budúcnosti by to mohlo viesť k problémom pri vyplácaní poistnej zmluvy.

– pri zakladaní poistky nič nevynechávajte a nezavádzajte, v budúcnosti by to mohlo viesť k problémom pri vyplácaní poistnej zmluvy. Mesačnú sumu voľte podľa vašich možností – a myslite pritom aj do budúcnosti. Pokiaľ sa krátkodobo alebo dlhodobo ocitnete v situácii, kedy bude ťažšie platiť mesačné poistné. Suma by preto v prípade dieťaťa nemala byť vyššia, ako pri vašej poistke, nakoľko ste ako rodičia živitelia rodiny a platíte všetky účty.