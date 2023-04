Financie sú oblasť, ktorá ženy nie vždy zaujíma a mnohé ju vnímajú ako doménu mužov. No dnes, keď je toľko samoživiteliek, ale aj žien, ktoré majú finančné toky v rodine pod palcom, je dobré vedieť, aké sú možnosti napríklad pri znížení splátok. Riešením by mohlo byť refinancovanie.

Nebojte, nie je to veda

Refinancovanie úveru je nahradenie starej pôžičky novou, výhodnejšou. V praxi sa refinancovanie často spája s navýšením existujúcej pôžičky. Ak človek potrebuje ďalšie peniaze, prečo to nespojiť a nevybaviť všetko naraz? Okrem získania nejakých peňazí navyše môžete dostať napríklad nižší úrok a tým aj nižšie splátky.

Ak máte viac úverov

Ak máte viacero úverov, každý má často iný dátum splatnosti mesačných splátok a mnohé pôžičky sú možno aj zbytočne drahé. Riešením môže byť vyplatenie viacerých pôžičiek jednou, novou. V takom prípade hovoríme o konsolidácii pôžičiek.

Na čo si dať pozor

Pri starších pôžičkách, ktoré ste si brali pred rokom 2010, by sa mohlo stať, že za ich predčasné splatenie musíte zaplatiť akoby „pokutu“. Zistite si, koľko by vás tento poplatok vyšiel, lebo napriek tomu by práve splatenie takýchto starých pôžičiek malo väčší význam ako tých nových (aj s poplatkom). Prečo? Pre vysoké úroky. Tieto staré pôžičky majú často oveľa vyššie úroky, než sú dnes, takže nakoniec to môže byť pre vás výhodné. Pri hypotékach vás môže zabrzdiť fixácia, vtedy by mohol vyskočiť poplatok.

Pri hypotéke rátajte

Ak by ste chceli refinancovať hypotéku, budete potrebovať aktuálny znalecký posudok nehnuteľnosti, čo vás vyjde tak na 150 eur. Ak by ste prechádzali do inej banky, môžu sa objaviť ešte ďalšie poplatky, napríklad za poskytnutie úveru v novej banke.

Ako zistíte, či sa vám to oplatí?

Začnite vo svojej banke, spýtate sa ich, či by vôbec bolo možné refinancovanie vašich úverov. Podmienkou je aj to, že nebudete nikde dlžníkom, ktorý ma nesplatené podlžnosti. To všetko banka kontroluje. Potom spočítajte všetky zostávajúce mesačné splátky a porovnajte ich so sumou splátok novoposkytnutého úveru. Rozdiel týchto súm dá odpoveď na to, či sa refinancovanie oplatí, alebo nie. Nemusíte ísť ani na pobočku, môžete vyskúšať aj interaktívne kalkulačky, ktoré nájdete na stránkach jednotlivých bánk. Aj tak sa dá urobiť prvý prehľad o tom, či do toho ísť, alebo nie.