Katarína Künstler býva v Ďurčinej, v Rajeckej doline, ktorá je rajom pre bylinkárky. Jej záľubou sú kvety, bylinky, príroda, ale aj cestovanie. Má silný vzťah k svojmu rodisku, kde sa rada angažuje za vysádzanie stromov, čistenie, zadržiavanie vlahy a ochranu prírody. S vďačnosťou prednáša deťom na základných školách o bylinkách, prírode a o tom, aký je úžasný dar, že smieme žiť v takej krásnej prírode s dostatkom kvalitnej, zdravej a živej vody. Váži si tradície a vníma silnú podporu zo strany predošlých generácií, ktoré takú hojnosť, v akej žijeme my, nezažili.

Zdroj: archív Kataríny Künstler

Ohlasovatelia jari

Skúsená bylinkárka vraví, že teraz v apríli, už pri prvých teplých lúčoch, začínajú kvitnúť prvosienky a podbeľ. Sú to zdraví ohlasovatelia jari. Obe bylinky v čaji alebo v sirupe pôsobia protizápalovo a utišujú kašeľ. „Zbierame ich na čistých lúkach, pri potokoch a okrajoch lesa. Kvietky sušíme pri teplote do 37 °C alebo z nich vyrábame sirup. Nemá význam robiť silné čaje, väčší účinok tak nedosiahneme,“ vysvetľuje a dodáva, že bylinky by sme mali užívať aj preventívne.

Lieky z lona prírody

To, že rastliny disponujú veľkou liečivou silou, je vedecky dokázané. Podľa Katky prírodná medicína často pomáha rovnako dobre ako niektoré lieky. Aby si bylinky zachovali pôvodnú sýtu farbu, je dobré skladovať ich v uzavretých sklených nádobách v tme. Samotná bylinkárka nazbierala už teraz prvé rastlinky. „Pomaličky, s predlžujúcim sa dňom, začína pučať zo zeme púpava, skorocel a žihľava. Odporúčam práve v jarných mesiacoch doplniť vitamíny šalátmi z púpavových a zo skorocelových listov. Prípadne si z natrhanej rozmixovanej žihľavy pripraviť očisťujúci nápoj. Je to obrovská vlna vitamínov a energie.“ U nich v Rajeckej doline prichádza jar neskôr, je dlhšie vlhko, tak pripravujú polia na výsev letničiek – rumančeka a nechtíka – a na sadenie podzemkov šalvie.

Zdroj: archív Kataríny Künstler

Čaje i koreniny

Katka zároveň radí, ktoré bylinky sa oplatí mať v domácnosti. „V záhradke alebo na balkóne je skvelé mať zasadenú mätu a medovku, a to do čajov alebo osviežujúcich nápojov, veľmi praktický je ligurček lekársky ako korenie alebo slamienka ako karí korenie,“ vraví a odporúča sadenice, ktoré je vhodné zasadiť už po 20. marci – teda po prvom jarnom dni. „Na parapete môže byť pokojne popri bežných kuchynských bylinkách, ako je pažítka, bazalka či rastlinka petržlenu, zasadená aj materina dúška. Vytvára krásny voňavý vankúšik, po ostrihaní sa rýchlo obnovuje a zakvitá vďačne aj niekoľkokrát do neskorej jesene.“

Zdroj: archív Kataríny Künstler

Vypestujte si ich doma

Letničky, ako napríklad nechtík a rumanček, sa odporúča pestovať zo semienka, ale keďže sú často veľmi jemné, radí ich siať veľmi plytko. Zo semienka sa dajú vypestovať aj trvalky ako šalvia a skorocel. „Mäta sa zase dobre rozmnožuje podzemnými výhonkami, ktoré môžeme oddeliť alebo odrezať v celom trse od dospelej rastliny a počas neskoršej jari alebo v lete, keď je pôda teplá, zasadiť na nové miesto. Napríklad rakytník sa zase rozmnožuje zo zakorenených mladých odrezkov,“ vraví a dodáva, že okrem skvelých plodov, ktoré sú plné vitamínov sušené v čaji alebo mrazené kedykoľvek počas chladných dní, krík dobre spevňuje svahy.

Tie z reťazca presaďte

Podľa nej sa napriek skvelým podmienkam niektorým rastlinkám niekde darí a inde nie. Môže to mať viacero príčin. Napríklad ich nesprávna kombinácia, lebo niektoré rastlinky rady dominujú nad inými, preto tie slabšie vysychajú, alebo majú rozličné nároky na množstvo vlahy a slnečnosť stanovišťa. „Ak si teda chcete udržať bylinku kúpenú v črepníku čo najdlhšie, je dobré ju presadiť, ale ak nemáte možnosť pestovať bylinky vonku v pôde, nepočítala by som s tým, že vám vydrží niekoľko rokov. Bazalka zo supermarketu je skôr na okamžité použitie v kuchyni, na dlhšie pestovanie je lepšie vypestovať si ju zo semena. Levanduľa zase nemá v kvetináči priestor na obnovu, rozširovanie, preto prirodzene vyschne a odumrie. Obľúbená mäta nám napríklad vydrží aj v kvetináči, ale keďže sa rada reprodukuje, potrebuje veľa priestoru či už vo väčšom črepníku, alebo priamo v záhrade,“ vraví a dodáva, že takisto potrebuje veľa vlahy a miesto, kde je doobeda tieň a poobede zase slnečno.

Zdroj: archív Kataríny Künstler

Všímajte si prírodu

Mnohým z nás sa už stalo, že nám bylinky napriek starostlivosti uhynuli. Katka vraví, že dôležitá je vhodná pôda a stanovište, pravidelná starostlivosť a láska k danej rastlinke. „Zároveň treba povedať, že každá rastlinka má inú životnosť a jej koniec nám dáva priestor na niečo nové a možno pre nás ešte potrebnejšie. To, čo hojne rastie v našej záhradke, v našom najbližšom okolí, to najviac potrebujeme. Napríklad na jar sa všetci sťažujeme na jarnú únavu, prírodnou odpoveďou sú krásne lúky zakvitnuté púpavou, stačí ich len denne jesť. Nie je teda jednoduché paušálne povedať, čo robiť či nerobiť. Odporúčam všímať si prírodu – tá neseje a nesadí, a predsa je krásna, rôznorodá a farebná,“ dodáva na záver.