Každý sa snaží ušetriť kde sa dá, peňazí predsa nik nemá nazvyš. Ale jesť sa musí a väčšina domácností by nám zrejme dala za pravdu, že najviac financií z domáceho rozpočtu minieme na nákup potravín. Tesco však predstavilo novinku, ktorá ušetrí rodinné rozpočty aj čas: pre zákazníkov obľúbených Tesco Online nákupov spúšťa novinku - unikátny vernostný Online Club.



Zdroj: Shutterstock

Služba Tesco Online nákupy je aktuálne je dostupná už pre 3,4 milióna obyvateľov Slovenska. Online nákupy v Tescu ponúkajú široký sortiment viac ako 14-tisíc produktov. Ak ste držiteľom aj vernostnej karty Clubcard, môžete nakupovať za výhodné Clubcard ceny aj viac ako 2 000 zľavnených produktov.

Zdroj: SHUTTERSTOCK

Služba je navrhnutá tak, aby svojim užívateľom pomohla čo najlepšie využiť online nákup potravín a má množstvo skvelých i jedinečných výhod. Objednať si potraviny až ku dverám domova je veľmi komfortné a zákazníkmi oceňované. Povedzme si, ktorá gazdinka neocení popri starostlivosti o deti a domácnosť takýto pohodlný spôsob nakupovania? Je to doslova veľa muziky za málo peňazí.

Zdroj: Shutterstock

Za posledné obdobie prešlo aj Tesco nakupovanie po sieti veľkými zmenami. Napríklad spustili možnosť doručenia už v deň objednania vo väčšine doručovacích oblastí, doručovacie okná skrátili z dvoch hodín na jednu, čo je v dnešnej uponáhľanej dobe obrovskou výhodou. Svojim zákazníkom tak ušetrili nielen čas a peniaze, ale aj pár vrások na čele.

Zdroj: Shutterstock

Aké výhody prináša verným zákazníkom nový Online Club? Samé extra benefity - v rámci členstva získavajú zákazníci doručenie nákupu k dverám, či jeho vyzdvihnutie aj v rovnaký deň zadarmo, dvojnásobok Clubcard bodov počas prvých troch mesiacov od registrácie a možnosť rezervovať si doručovací slot až štyri týždne vopred.

V rámci Tesco Online Clubu môžu dokonca jeho členovia využiť službu Klikni+Vyzdvihni, kedy si môžu nákup objednať online, ale sami si ho vyzdvihnú vo vybranej predajni. No nie je to skvelé?

Zdroj: SHUTTERSTOCK

Aktuálne platí jedinečná ponuka Online Clubu! Ak sa do klubu zaregistrujete do 25. júna 2023, dostanete e-kupóny v hodnote 21 EUR. Presnejšie jeden e-kupón v hodnote 7 EUR, ktorý môžete využiť na tri online nákupy až do konca augusta.

Tak si nenechajte ujsť túto výhodnú ponuku a zaregistrujte sa! Ponáhľajte sa, táto ponuka platí len do 25.júna.

Zdroj: Shutterstock

Vedeli ste?

- Tesco Online nákupy ponúkajú vyše 14-tisíc produktov

- Zákazníci aj pri nákupoch online nájdu Clubcard ceny či viac ako 2 000 produktov so zníženou cenou

Zdroj: Tesco

- Služba Tesco Online nákupy sa neustále rozširuje, aktuálne je dostupná už pre 3,4 milióna obyvateľov Slovenska

- Tesco Online nákupy spúšťa špeciálny Online club s množstvom výhod: zľavový kupón v hodnote 7 eur s využitím až na 3 nákupy do konca augusta, zadarmo dovoz nákupu, zadarmo Klikni a Vyzdvihni, dvojnásobok Clubcard bodov