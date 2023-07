Neverte všetkému, čo ste počuli: TOTO sú najväčšie kuchynské MÝTY! Najmä TENTO jeden, ACH!

Mýtus č. 1: Cestoviny varte s olejom

Aj vy pridávate do vody na varenie cestovín olej, aby sa nezlepili? To vôbec nemusíte. Narobíte tým viac škody ako úžitku. Prečo? Takto uvarené cestoviny potom odpudzujú omáčku, ktorá sa na nich pre olej nezachytí, ale ostane na dne taniera.

Zdroj: shutterstock

Mýtus č. 2: Iba s práškom do pečiva?

Práve naopak. Kypriaci prášok, známy aj ako prášok do pečiva, je síce ingredienciou takmer každého receptu, no vôbec nie je nutné dávať ho všade. Ak sa vám podarí správne vyšľahať bielky, upečené cesto bude nadýchané a vláčne. Ak sa vám cesto po upečení nezdvihne, nemôže za to kypriaci prášok, ale zle vyšľahaný sneh.

Mýtus č. 3: Pretlačený cesnak je výraznejší

Nemusíte cesnak pretláčať, aby bol aromatický a v jedlách výrazný. Stačí, ak ho rozpučíte plochou stranou noža a jemne posolíte alebo nakrájate na tenké plátky a pridáte do pokrmu.

Zdroj: shutterstock

Mýtus č. 4: Bylinky rozhodne nevarte

Toto neplatí pre všetky bylinky. Tie silnejšie, ako napríklad oregano alebo rozmarín, uvoľnia svoju charakteristickú chuť a vôňu práve po dlhšom varení. Ale bazalka, estragón a petržlen ich práve varením strácajú. Napríklad majorán môže dlhým varením získať až horkastú chuť.

Zdroj: shutterstock

Mýtus č. 5: Chrumkavé kura dosiahnete potieraním

Aj vy ste si mysleli, že ak chcete mať pekne zapečenú kožu na hydine, dosiahnete to len vtedy, ak ju budete potierať výpekom alebo marinádou? Omyl! Vôbec nie je nutné namáhať sa a podchvíľou kura potierať. Stačí, ak kožu pred pečením na viacerých miestach narežete alebo prepichnete špičkou ostrého noža. Tuk vytečie a kôrka sa nachrumkavo zapečie.