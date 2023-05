Je najvyšší čas prispôsobiť výzdobu stola jari, nemyslíte? Presne tak to robíme aj s našim jedálnym lístkom, no nie? Tam tiež využívate sezónne potraviny, a aj pri skrášľovaní vášho príbytku by bola škoda nevyužiť toto krásne ročné obdobie so všetkými farbami a darmi, ktoré nám ponúka...

Jar je plná farieb, ktoré potešia nielen oko ale aj dušu. Zdroj: Shutterstock

Držte sa týchto 3 pravidiel:

1. Investujte do kvality

Základ ako riad, poháre, príbory či textílie zaisťujú ten najväčší dekoratívny efekt. A na sviatočné dni si pripravte niečo špeciálne.

Náš tip: Koná sa vo vašom okolí blší trh? Neváhajte a vyrazte ho preskúmať. Nájdete tam tie najväčšie poklady. A vôbec nevadí ak nenájdete kompletný servis, zmiešané motívy na stole sú veľmi trendy.

Kvalitný servis je základom každého krásne prestretého stola. Zdroj: Shutterstock

2. Čím je dekorácia jednoduchšia, tým sú možnosti využitia všestrannejšie

VAU efekt po jari dokážu zabezpečiť aj jednoduché sklenené nádoby na kvety, svietniky na čajové sviečky či dekoračný porcelán, ktorý máte doma po celý rok. K tomu skombinujte sezónne materiály, ako sú vŕbové konáriky, cibuľoviny ako hyacinty či narcisy v kvetináči alebo čerstvo narezané vo váze. Výsledok bude priam dokonalo jarný.

Jednoduchý biely servis v kombinácii s kryštálom po babičke a jarnými kvietkami nemá chybu. Zdroj: Shutterstock

3. Vneste farbu - zelená, pastelky, či žltá, všetko je vítané

Každý by mal mať ako základ pre dekoráciu stola veľké obrusy v klasickej bielej farbe. Textílie, ako sú behúne, obrúsky či háčkované dečky, však môžu nosiť pestré farby, najmä na jar. Jarné farby ako žltá, zelená a pastelovo ružová, modrá a fialová sa dajú veľmi dobre kombinovať aj s bielou. Po nastavení farebného konceptu textílií môžete naplánovať zvyšok aranžmánu.

Inšpirujte sa Zdroj: Shutterstock

Smotanová torta s jahodami Zdroj: Shutterstock

4. Servítky – najrýchlejšia voľba, ktorá nezaťaží peňaženku

Papierové obrúsky v rôznych tvaroch a motívoch je vždy dobré mať po ruke. Aj keď vás prekvapí nečakaná návšteva, alebo len dostane chuť dopriať si obed na krásne prestretom stole, nie je nič jednoduchšie ako doplniť jedálenský servis vkusnými servítkami, ktoré vášmu stolovaniu rázom vnesú úplne inú atmosféru. HARMONY ponúkajú nádherné jarné ale i letné motívy, ktoré si isto zamilujete. Nech sa páči inšpirujte sa.

Obrúsky HARMONY uspokoja aj najnáročnejšieho zákazníka. Zdroj: HARMONY

