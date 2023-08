Odchádzate na DOVOLENKU? Ale čo s KVETMI? Radšej urobte túto JEDNU vec, aby ste ich ochránili!

Dostatočná zálievka

To je, samozrejme, základ, ale musíte rozlišovať, ako dlho budete mimo domova. Ak menej ako týždeň, postačí výdatnejšia zálievka. Prebytočná voda odtečie do misky, a tak budú mať korene prístup k vode. Len si dajte pozor, aby ste ich nepreliali a aby voda nevytiekla von z misky.

Očistite ich

Odstráňte z rastlín zvädnuté, poškodené, prípadne suché listy a kvety, ktoré rastlinu vysiľujú.

Nechajte ich „hladné“

Pár týždňov pred odchodom na dovolenku ich určite už neprihnojujte. Prečo? Výživa z hnojiva urýchľuje rast a to nie je dobré v čase vašej neprítomnosti. Radšej nech si vaše kvety šetria energiu, kým sa vrátite domov. Potom ich môžete prihnojiť a najmä ich podľa potreby riadne zavlažiť.

Premiestnite ich

Ak máte kvety na okennom parapete, presuňte ich na miesto, kde budú mať menej priameho slnečného svetla. Ak idete na dlhšiu dovolenku, naukladajte kvety do vane, do ktorej dáte na dno vodou poriadne nasiaknuté handry a na ne položíte črepníky. Takto si korene postupne nasajú potrebné množstvo vody.

Požiadajte o pomoc

Ak nechcete riskovať, že sa vašim krásnym kvetom niečo stane, dajte dôveryhodnej a zodpovednej osobe kľúče od svojej domácnosti, samozrejme, aj s inštrukciami, ako sa má o vaše rastliny starať.

Babské rady

Podľa niektorých gazdiniek sa osvedčil spôsob zavlažovania pomocou plastovej fľaše. Do vrchnáka urobte niekoľko dierok. Potom fľašu naplňte vodou a zapichnete hrdlom do substrátu. Tento spôsob je vhodný aj pre vonkajšie kvety. Ďalšia možnosť je špagát a vedro s vodou. Približne 20 až 30 centimetrov z dĺžky špagátu namočte do vedra s vodou a zvyšok zaveďte do črepníka, pričom jeho koniec zapichnite pomocou špajdle do zeminy. Vzdialenosť nádoby od rastliny by nemala byť príliš veľká, pretože zo špagátu môže kvapkať voda. Myslite na ochranu nábytku, podlahy alebo koberca.