Orechový zákusok

16 kúskov

Na karamelové mlieko: 4 PL kryštálového cukru ● 300 ml mlieka

Na cesto: 5 vajec ● 70 g krupicového cukru ● 1 balíček vanilínového cukru ● 1 PL oleja ● 60 g polohrubej múky ● 1/2 balíčka prášku do pečiva

● 2 PL kakaa

Na svetlú plnku: 2 balíčky Zlatého klasu ● 600 ml mlieka ● 60 g krupicového cukru ● 250 g masla

Na tmavú plnku: 2 balíčky Zlatého klasu ● 600 ml mlieka ● 60 g krupicového cukru ● 200 g lieskovoorieškového krému ● 250 g masla ● 170 g maslových sušienok

Na ozdobenie: 2 balíčky šľahačky v prášku ● nasekané orechy

Na prípravu karamelového mlieka nasypeme cukor na panvicu a miešame, kým sa neroztopí. Pridáme mlieko a miešame, kým karamel nebude úplne hladký. Odložíme do chladničky. Na prípravu cesta vyšľaháme vajcia s krupicovým a vanilínovým cukrom do peny. Pridáme olej, múku zmiešanú s práškom do pečiva a kakao. Cesto rozotrieme na vymastený plech vysypaný múkou a pečieme pri teplote 180 °C asi 20 minút. Na prípravu tmavej plnky uvaríme Zlatý klas s mliekom a cukrom. Do horúceho krému vmiešame orieškový krém a za občasného miešania necháme vychladnúť. Zmäknuté maslo zašľaháme do vychladnutého krému. Na prípravu svetlej plnky uvaríme Zlatý klas s mliekom a cukrom. Zmäknuté maslo zašľaháme do vychladnutého krému. Tmavú plnku rozotrieme na upečený korpus. Na plnku rozložíme sušienky a zakryjeme svetlou plnkou. Na ozdobenie vyšľaháme karamelové mlieko so šľahačkou v prášku dotuha. Šľahačku rozotrieme na plnku a cukrárskym hrebeňom alebo vidličkou ozdobíme. Posypeme nasekanými orechmi a dáme stuhnúť do chladničky.

Čas prípravy: 45 minút

Čas pečenia: 20 minút

Orechový zákusok Zdroj: DUŠAN KŘÍSTEK

Pomarančový koláčik

8 kúskov

450 g ovsených vločiek ● 1 pomaranč ● 1/2 ČL škorice ● 250 g masla ● 1 vajce ● 200 g trstinového cukru ● 200 g medu ● pomarančový džem ● mandľové lupienky a orechy

Vločky rozdelíme na polovicu. Jednu polovicu rozmixujeme a zmiešame s druhou polovicou. Pridáme nastrúhanú kôru a šťavu z pomaranča. Maslo, cukor a med necháme na miernom plameni rozpustiť vo vodnom kúpeli. Primiešame k vločkám, pridáme vajce, škoricu a všetko poriadne zmiešame. Nalejeme do vymastenej tortovej formy s priemerom 22 cm a pečieme pri teplote 170 °C približne 60 minút. Ešte horúci koláč natrieme pomarančovým džemom, navrch poukladáme kúsky pomaranča a ozdobíme mandľovými lupienkami

a nasekanými orechmi.

Čas prípravy: 25 minút

Čas pečenia: 60 minút

Pomarančový koláčik Zdroj: DUŠAN KŘÍSTEK

Lekvárové rezy

16 kúskov

2 hrnčeky kryštálového cukru ● 1 hrnček oleja ● 1 hrnček mlieka ● 2 vajcia ● 3 hrnčeky polohrubej múky ● 3 PL + na potretie slivkového lekváru ● 2 PL kakaa ● 3 ČL sódy bikarbóny ● 400 g sliviek ● čokoládová poleva

Zmiešame cukor, olej, mlieko, celé vajcia, preosiatu múku, lekvár, kakao a sódu bikarbónu. Primiešame vykôstkované slivky nakrájané nadrobno a jemne premiešame. Cesto vylejeme na vymastený plech vysypaný múkou, pečieme pri teplote 180 °C približne 35 minút. Po upečení necháme koláč mierne vychladnúť, potrieme ho slivkovým lekvárom a polejeme čokoládovou polevou. Necháme stuhnúť v chlade.

Čas prípravy: 20 minút

Čas pečenia: 35 minút

Lekvárové rezy Zdroj: DUŠAN KŘÍSTEK

S čokoládovou mrveničkou

12 kúskov

175 g hladkej múky ● štipka soli ● 50 g kryštálového cukru ● 120 g studeného masla ● 1 vajce

Plnka: 4 vajcia ● 500 g tvarohu ● 250 g mascarpone ● 150 g kryštálového cukru ● 2 PL vanilkového cukru ● 3 PL škrobovej múčky

Mrvenička: 120 g hladkej múky ● 1 PL kakaa ● 1 ČL instantnej kávy ● 75 g kryštálového cukru ● 75 g masla

Múku zmiešame so soľou a s cukrom. Pridáme maslo a vajce. Spracujeme na hladké cesto a zabalíme do potravinárskej fólie. Dáme do chladničky na 30 minút. Tortovú formu vymažeme maslom. Cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske a prenesieme do formy. Vyformujeme vyššie okraje a pritlačíme. Na plnku oddelíme žĺtky a bielky. Žĺtky vyšľaháme spolu s tvarohom, mascarpone, cukrom a so škrobovou múčkou na hladký krém. Bielky vyšľaháme na tuhý sneh a opatrne primiešame do tvarohového krému. Na mrveničku prstami vypracujeme múku s kakaom, kávou, cukrom a nakoniec s maslom. Tvarohový krém nanesieme na korpus, uhladíme a posypeme mrveničkou. Pečieme

80 minút pri teplote 140 °C. Vyberieme z rúry, posypeme práškovým cukrom a necháme vychladnúť.

Čas prípravy: 20 minút

Čas odležania: 30 minút

Čas pečenia: 80 minút

S čokoládovou mrveničkou Zdroj: DUŠAN KŘÍSTEK

Zimný koláč

12 kúskov

190 g hladkej múky ● 2 PL prášku do pečiva ● 10 g lúpaného sezamu ● 150 g masla ● 50 g medu ● 100 g práškového cukru ● 3 vajcia ● 150 g jogurtu

● 3 PL citrónovej šťavy ● 1/2 ČL kurkumy ● drobné kompótové ovocie

Poleva: 50 ml smotany na šľahanie ● 1 PL kakaa ● 1 PL želatíny

Múku preosejeme a zmiešame s práškom do pečiva. Sezam na suchej panvici opečieme za stáleho miešania do svetlohneda a vychladnutý zmiešame s múkou. Vyšľaháme zvlášť maslo, zvlášť cukor s medom, zvlášť žĺtky s citrónovou šťavou a zvlášť jogurt s korením. Všetko postupne primiešame k múke. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh a zmiešame s cestom. Formu na bábovku alebo tortu vymastíme olejom a vysypeme mletými ovsenými vločkami. Nalejeme polovicu cesta, prisypeme ovocie, ktoré sme obalili v múke, a navrch prilejeme zvyšok cesta. Pečieme približne 30 minút pri teplote 180 °C, necháme vychladnúť a vyklopíme. Smotanu s kakaom prevaríme a keď zmes vychladne na 50 °C, vmiešame želatínu. Pomaly vylejeme na koláč, necháme poriadne stuhnúť v chladničke a posypeme kakaom.

Čas prípravy: 30 minút

Čas pečenia: 30 minút