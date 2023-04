1. Perte v práčke

Môže sa zdať, že pri praní v rukách miniete trošku vody. Plákanie však musíte opakovať, kým nie je voda čistá a bojler ju musí zohriať. Práčky napustia presné množstvo vody a vyperú veľa kusov oblečenia naraz. A to nerátame čas, ktorý môžete stráviť užitočnejšie.

2. Energetická trieda a vek práčky

Všetky spotrebiče podliehajú opotrebovaniu. Tie staršie sú navyše energeticky náročné. Práčku je ideálne meniť po 10 rokoch. Pri kúpe novej práčky alebo práčky so sušičkou sa sústreďte aj na energetický štítok, ktorý vám prezradí spotrebu energie. Čím vyššia trieda, tým menšia finančná náročnosť na prací cyklus.

3. Plnenie práčky

Perte bielizeň, ktorá to skutočne potrebuje. Niekedy stačí kúsky oblečenia nechať prevetrať a prať tak menej často. Šetríte tým aj samotné textílie. Bubon práčky plňte do ¾. Bielizeň by sa inak nemusela dobre vyprať.

4. Zvoľte vhodný program

V návode k práčke sú uvedené vysvetlivky k jednotlivým programom. Práčky Bosch poskytujú výber z modelov, ktoré majú 10 – 15 programov. Na bežne znečistenú bielizeň postačia programy s teplotou 30 °C. Pracie prostriedky sa rozpustia a vy šetríte energiu pri ohreve vody. Bielu bielizeň môžete prať aj na vyššej teplote.

5. Starostlivosť o práčku

Pravidelná starostlivosť znižuje opotrebenie a predlžuje životnosť práčky. Stačia tieto 3 kroky:

Po skončení prania vyčistite bubon, gumové tesnenie i zásobník a nechajte dvierka otvorené. Raz za 3 mesiace spustite pranie na najvyššej teplote, alebo zvoľte čistiaci program a príp. vhoďte i tabletu na čistenie. Raz za 6 mesiacov poriadne vyčistite filter a odstráňte vodný kameň.

6. Nízke tarify

Váš dodávateľ energie poskytuje nízky a vysoký tarif. Zistite si, v akých hodinách máte nižšiu sadzbu a dajte si túto informáciu na oči blízko práčky. Rýchlo si zvyknete, kedy je výhodné prať. Pri ohreve vody totiž dokážete znížiť náklady aj o 25 %.